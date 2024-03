Les ETF Bitcoin spot sont de retour dans le vert après avoir traversé la pire semaine depuis leur introduction

Après une période de déclin notamment marquée par d'importants retraits de capitaux du GBTC de Grayscale, les volumes des ETF Bitcoin spot reprennent des couleurs, suggérant un potentiel renversement de tendance. Cette dynamique favorable survient alors que le marché tente de se stabiliser peu de temps après avoir franchi un nouveau sommet historique (ATH).

Les volumes des ETF Bitcoin spot reprennent des couleurs

Les ETF Bitcoin spot ont connu un grand succès depuis leur lancement sur le marché au mois de janvier 2024. Ils ont notamment joué un rôle crucial dans l'ascension du BTC qui a vu son prix franchir ses anciens plus hauts historiques (ATH), en établissant un nouveau sommet à 73 750 dollars.

Cependant, depuis ce nouvel ATH, les volumes des ETF Bitcoin spot ont significativement diminué, passant de plus de 1 milliard de dollars de volumes nets entrants le 12 mars 2024 à 326 millions de dollars de volumes nets sortants 7 jours plus tard, marquant ainsi la plus mauvaise journée des ETF depuis leur approbation.

La semaine passée a également enregistré la performance hebdomadaire la plus faible pour les ETF, accumulant plus de 885 millions de dollars de volumes nets sortants au cours des 5 jours de cotation. Cela représente 2 fois plus que les volumes de la semaine du 22 janvier 2024, qui avait enregistré 406 millions de dollars de flux nets sortants.

Flux nets des ETF Bitcoin spot depuis leur lancement

C'est seulement au début de cette semaine que les flux ont à nouveau affiché des valeurs positives, avec 417 millions de dollars de flux nets entrants enregistrés uniquement au cours de la journée d'hier.

Le GBTC continue de perdre des parts de marché

Une analyse plus approfondie révèle que l'essentiel des flux nets sortants des ETF Bitcoin spot provient du GBTC de Grayscale. Auparavant un trust corrélé à Bitcoin, ce dernier n'a pas connu de journée de flux nets positifs depuis le début de l'année.

À l'inverse, 6 des 10 ETF Bitcoin spot, y compris l'IBIT de BlackRock et le FBTC de Fidelity n'ont connu aucune journée de volumes nets sortants, même en période de baisse du prix du BTC.

Cette tendance contribue à réduire la dominance du GBTC sur le marché, qui ne représente plus que 40 % des ETF Bitcoin spot, et favorise ses concurrents qui, grâce à des frais de gestion plus compétitifs, gagnent des parts de marché.

Source : So So Value

