Coinbase : la justice décide que la plainte de la SEC est légitime

Cet article est mis à jour en temps réel avec les dernières informations.

Le litige en justice entre la Securities and Exchange Commission (SEC) et Coinbase ne sera finalement pas abandonné, comme cela avait été envisagé au mois de janvier dernier.

Effectivement, la juge vient d'affirmer que Coinbase procédait bel et bien à la « vente et à l'offre non enregistrées de titres », comme lui avait reproché la SEC dans sa plainte concernant 13 tokens. Ce faisant, le régulateur américain, sous l'égide de Gary Gensler, peut engager de nouvelles poursuites contre l'exchange crypto. Effectivement, Coinbase cherchait initialement à rejeter la plainte de la SEC.

Coinbase avait précédemment avancé que les cryptomonnaies devaient se voir attribuer une classification particulière en raison de leur caractère nouveau. À cela, la juge a répondu que « les transactions contestées s'inscrivent confortablement dans le cadre que les tribunaux ont utilisé pour identifier les titres depuis près de 80 ans. » Autrement dit, selon elle, les cryptomonnaies dépendent bel et bien de la réglementation déjà établie.

La juge a toutefois partiellement statué en faveur de l'exchange de cryptomonnaies, notamment en rejetant une allégation de la SEC selon laquelle Coinbase aurait agi comme un courtier non enregistré par l'intermédiaire de son portefeuille Coinbase Wallet.

Paul Grewal, le responsable juridique de Coinbase, s'est exprimé sur X, affirmant que la décision du régulateur n'était pas une surprise.

Today, the Court decided that our SEC case will move forward on most of the claims, but dismissed the claims against Coinbase Wallet. We were prepared for this, and we look forward to uncovering more about the SEC’s internal views and discussions on crypto regulation. 1/6

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) March 27, 2024