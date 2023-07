Hong Kong, la (discrète) porte d'entrée des Chinois vers la crypto ?

En Chine, les cryptomonnaies sont pour ainsi dire interdites. Mais cela ne veut pas dire que la population est insensible à celles-ci. Pour preuve, une discrète ruée vers les cryptos qui a lieu à Hong Kong, et qui attire les riches investisseurs chinois. Un signe de plus que le territoire autonome devient un hub d’ampleur ?

Les Chinois s’approvisionnent en cryptomonnaies via Hong Kong

Bien que le gouvernement chinois ait montré une grande fermeté en ce qui concerne les cryptomonnaies, on sait qu’un marché noir s’est développé sur place, et que des mineurs sont encore présents. Désormais, il sera cependant encore plus aisé pour les amateurs de cryptomonnaie de se procurer des cryptomonnaies, grâce à la récente ouverture de Hong Kong à ce secteur.

Le territoire autonome a fait volte-face ces derniers mois, et il souhaite désormais accueillir des entreprises crypto… En particulier celles qui se retrouvent engluées dans les régulations des États-Unis. Le gouvernement local a déjà forcé les banques à proposer leurs services aux sociétés du secteur, et il mène campagne depuis quelques semaines pour se positionner en tant que hub mondial.

Hong Kong est on le rappelle un territoire autonome, mais qui reste sous l’égide de la Chine. Son positionnement récent est donc largement considéré comme un moyen pour Pékin d’explorer le secteur, tout en continuant de verrouiller son économie interne… Tout du moins officiellement.

👉 Découvrez notre guide - Comment acheter du Bitcoin en 2023 ? Faites-vous guider étape par étape

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Ruée vers les cryptomonnaies à Hong Kong

Selon un rapport du Financial Times, on assiste en effet à une ruée vers les cryptomonnaies de la part des investisseurs chinois. Ces derniers se déplacent en effet à Hong Kong pour se procurer des actifs cryptos, en profitant d’une « zone grise » du point de vue de la régulation. Par ailleurs, les commerces sont peu regardants sur l’origine des fonds, un avantage pour certains acheteurs :

« Leur attrait principal est qu’ils permettent aux clients d’acheter facilement des cryptomonnaies avec des espèces, souvent sans révéler l’origine de l’argent ou leur identité. »

La tendance a aussi été favorisée par la décision de rouvrir la frontière entre la Chine continentale et Hong Kong en février dernier. Selon les sources locales interrogées, alors que les clients chinois représentaient jusque là moins de 5% de la clientèle, ils représentent désormais environ la moitié.

Sans surprise, l’appétence des investisseurs chinois pour les cryptomonnaies semble donc toujours présente malgré les restrictions. C’est aussi un signe de la polarisation du monde. Là où la Chine et l’Asie de manière générale appellent à s’éloigner du dollar et à se consacrer aux actifs numériques, les États-Unis sont fermes avec les cryptos. Hong Kong est donc devenu un symbole de cette guerre froide numérique.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : Financial Times

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.