Home-jacking dans une villa d’Anglet - 5 hommes cagoulés recherchaient un entrepreneur crypto

Une nouvelle affaire de séquestration liée aux cryptomonnaies vient de frapper la ville d’Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques. Un « home-jacking » impliquant les proches d’un chef d’entreprise ciblé par 5 hommes cagoulés. Ce que l’on sait…

5 hommes cagoulés à la recherche d'un détenteur de cryptomonnaies

Il ne fait pas bon détenir des cryptomonnaies sur le territoire français. En particulier si l'on fait partie des clients de certaines entreprises crypto victimes de failles de sécurité à l'origine de l'exposition publique de données sensibles, la plupart du temps exigées pour des raisons réglementaires.

Et pour cause, les membres du crime organisé font désormais leurs repérages sur le darkweb à l'aide de ces fichiers détaillés indiquant l'identité et l'adresse de leurs futures victimes, qu'il s'agisse de trouver des armes chez les amateurs de tir sportif, de l'or physique ou de la crypto.

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Une réalité qui vient de faire de nouvelles victimes dans la ville d'Anglet, selon les informations révélées par France 3 Nouvelle Aquitaine en ce début de semaine au sujet d'un home-jacking ciblé. En cause : 5 hommes cagoulés à la recherche d'un chef d'entreprise visiblement identifié comme un détenteur de cryptomonnaies.

Des faits qui remontent au 10 avril, lorsque ce gang de criminels a fait irruption aux premières heures du jour dans une villa de cette ville côtière de l'océan Atlantique, à la recherche de l'entrepreneur qui ne se trouvait apparement pas sur les lieux. Pas de quoi les freiner pour autant...

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1 heure de séquestration pour les victimes sur place

Face à l'absence de leur cible, les 5 hommes vont séquestrer et interroger les personnes présentes sur place pendant environ 1 heure, tout en continuant à fouiller la villa à la recherche d'indices sur sa localisation éventuelle.

Finalement, ils repartiront sans les cryptomonnaies espérées, mais tout de même en possession de bijoux de grande valeur trouvés sur place lors de la fouille minutieuse des lieux.

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Une enquête a été ouverte, suite à un dépôt de plainte des victimes auprès du parquet de Bayonne. Elle se trouve désormais sous la responsabilité de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux, en lien avec les membres de la police judiciaire.

Cette affaire remet une nouvelle fois en lumière la gestion problématique des données privées exigées pour l'identification des utilisateurs de services crypto, en particulier avec la récente mise en place de la directive fiscale européenne DAC8 qui impose aux prestataires de services sur crypto-actifs (CASP) de communiquer la valeur et le volume des transactions en plus de l'identité de leurs clients.

Ou comment coller une cible dans le dos des détenteurs de cryptomonnaies.

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Source : France 3

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