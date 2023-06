L'heure de rebondir pour le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) ?

Depuis le mois d'avril, le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) ont initié une correction qui ne semble plus vouloir s'arrêter. Les prix arrivent sur des niveaux de supports importants qu'il va falloir tenir pour éviter d'invalider la hausse du début d'année. Alors quels sont les différents scénarios à surveiller ? Le point dans cette analyse du Bitcoin et de l'Ether.