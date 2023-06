Le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) dans le rouge en mai : à quoi s'attendre pour ce mois de juin ?

Cette semaine, le prix du bitcoin (BTC) poursuit son cours dans un range entre les 30 000 dollars et les 25 000 dollars. On le voit bien sur le graphique journalier, le BTC semble peu à peu se diriger vers son support à 25 000 dollars après plusieurs rejets sous la résistance psychologique à 30 000 dollars.

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

Si le prix a déjà rebondi plusieurs fois sur la zone des 0,382 de Fibonacci à 26 020 dollars, il reste malgré tout sous résistances avec la Tenkan, la Kijun et le nuage de l'Ichimoku qui font pour le moment obstacle et qui empêchent encore un décollage au-dessus des 30 000 dollars.

Le marché subit actuellement une carence de volumes, le mois de mai ayant été le mois le plus calme depuis avril 2017, ce qui n'aide pas le prix à repartir. Dans ce contexte, nous privilégions toujours un retour du prix du Bitcoin autour des 24 500 dollars, niveau qui correspond à la fois aux 0,5 de Fibonacci, mais également à l'objectif de cassure du triangle en pointillé et à la trendline basse du grand pattern d'élargissement journalier.

Tout laisse donc penser à un repli fortement probable sur cette zone qu'il conviendra absolument de tenir en support sous peine de retourner ensuite tester les 20 000 dollars. Notre scénario reste donc baissier et sera invalidé seulement si le prix retourne à 30 000 dollars, au-dessus des courbes de l'Ichimoku.

De son côté, le cours de la cryptomonnaie d’Ethereum, l’Ether (ETH) est très clairement en phase de range, c'est-à-dire à plat, avec une résistance importante à 2 000 dollars et un support à tenir autour des 1 700 dollars. Ici aussi, le manque de volumes se fait ressentir, ce qui ne permet pas encore de franchir les multiples obstacles qu'a le prix de l'ETH sur son chemin.

Figure 2 - Graphique du cours de l’Ether (Daily)

L'analyse est simple, l'Ether devra repasser au-dessus des 2 000 dollars pour invalider l'objectif de cassure de l'élargissement ascendant (en jaune ci-dessus) qui a été cassé par le bas avec un objectif de correction estimé à 1 569 dollars. Le prix ayant rebondi sur la partie haute du range et étant toujours sous résistances, nous nous attendons plutôt à un retour sur le bas du range à 1 720 dollars (correspondant également à un repli sur les 0,5 de Fibonacci), si ce n'est la cassure de celui-ci par le bas.

La Chikou Span (courbe blanche) reste bloquée sous la Tenkan, la Kijun et le Nuage, ce qui pour le moment ne permet pas au prix de re-casser les 2 000 dollars, zone à surveiller pour repasser haussier sur le court terme.

Les cryptomonnaies restent une fois de plus sous des niveaux clés à repasser rapidement pour invalider les objectifs baissiers qu'elles ont déclenchés. En attendant l'arrivée de volumes, les prix restent en correction.

