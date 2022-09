Le hashrate d'Ethereum Classic (ETC) a grimpé en flèche en prévision de The Merge

C’est l’événement du jour, voire des dernières années. Ethereum (ETH) passe à la preuve d’enjeu grâce à The Merge, une étape qui était particulièrement attendue par la communauté. Et les anciens mineurs d’ETH cherchent de nouvelles options… Dont Ethereum Classic (ETC), qui a vu son hashrate grimper en flèche. Cela va-t-il se répercuter sur son cours ?

Copié https://cryptoast.fr/hashrate-ethereum-classic-grimpe-the-merge/

Cacher le player