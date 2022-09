Les hardware wallets Ledger s’exportent aux États-Unis dans les magasins Best Buy

S’il y a bien une société Web3 qui n’est pas impactée négativement par le bear market, c’est la licorne française Ledger, qui réaffirme cette tendance grâce à un partenariat avec les magasins Best Buy aux États-Unis.

Jusqu’ici, seules quelques enseignes de la chaîne proposaient ces hardware wallets dans leur catalogue. L’expérimentation a été jugée comme un succès, ce qui a conclu cet accord à s’étendre au travers des 900 points de vente du pays. D’autre part, les clients du spécialiste de l’électronique auront la possibilité de retirer leur commande dans l’heure.

Ian Roger, directeur de l’expérience chez Ledger, attribue une part de ce succès au récent hack, qui a touché les portefeuilles numériques de l’écosystème Solana (SOL) :

« Notre partenariat avec Best Buy a déjà permis à de nombreuses personnes de prendre en main leur sécurité. Lors du récent piratage des portefeuilles Solana, les consommateurs ont afflué vers Best Buy pour acheter une Ledger Nano et s’approprier leurs actifs […] numériques. Désormais, avec nos partenaires Best Buy, nous rendons cela plus facile et plus rapide que jamais dans l’ensemble des États-Unis. »