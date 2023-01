Le hard fork de Polygon (MATIC) arrive le 17 janvier pour une scalabilité accrue

La sidechain Polygon (MATIC) se prépare à effectuer un hard fork le 17 janvier, notamment afin d'optimiser les frais de transaction sur le réseau lors de pics d'utilisation. Par ailleurs, la production des blocs sera réorganisée de manière à être fluidifiée au sein des différents validateurs.

Nouvelle mise à jour pour Polygon

Alors que la sidechain Polygon (MATIC) continue d'accueillir son lot d'applications décentralisées (dApps) et qu'elle continue de s'inscrire comme une destination de choix pour la plupart des acteurs traditionnels, comme l'a récemment prouvé son récent partenariat avec Mastercard, elle s'apprête à effectuer une mise à niveau afin d'optimiser sa scalabilité.

Ainsi, sur la base de différentes discussions au sein du forum de Polygon et de différentes observations, un hard fork de la sidechain sera opéré demain, le mardi 17 janvier, et les validateurs du réseau sont d'ores et déjà invités à mettre à jour leurs nœuds vers la nouvelle version.

Un hard fork, contrairement à un soft fork, permet de modifier les règles d'un réseau de façon immuable suite à un accord commun de la part de la communauté (DAO) et des validateurs. Pour en savoir davantage sur ce principe, nous vous invitons à lire notre article dédié à la différence entre hard et soft fork.

Le hard fork modifiera donc les règles de consensus du réseau Polygon, et ce à travers les 2 axes suivants :

Réduire l'impact d'un grand nombre de transactions en simultané sur les frais du réseau ;

; Revoir l'organisation de la sidechain afin d'optimiser le temps de validation des blocs.

👉 Découvrez la meilleure façon d'acheter du MATIC en 2023

La plateforme de référence pour acheter et trader plus de 600 cryptos 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

L'optimisation des frais de transaction

Afin de résoudre ce premier point, Polygon souhaite « lisser » les courbes de frais inhérentes à l'utilisation du réseau, notamment lorsque ce dernier se retrouve confronté à des pics d'utilisation. Pour ce faire, la valeur « BaseFeeChangeDenominator » va être multipliée par 2 afin de plafonner les hausses de gas dans les blocs.

« Pour qu'une transaction soit incluse dans un bloc, des frais de gas sont nécessaires. [...] L'augmentation du prix du gas est normale en cas de hausse de la demande sur n'importe quel protocole de blockchain. Mais les "pics de gaz", qui représentent une croissance exponentielle du prix, ne le sont pas. »

Figure 1 - Prix du gas dans la forme actuelle du réseau Polygon (en bleu), puis dans sa version post fork (en rouge)

Selon le communiqué, ce changement devrait grandement réduire les fluctuations de prix majeures tout en respectant davantage « la dynamique du gas d'Ethereum (ETH) ». En synthèse, lors de pics sur le réseau, la hausse des frais de transaction devrait être bien plus faible.

👉 Pour approfondir - Qu'est-ce que le gas (ou gaz) sur Ethereum ?

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 🔥 Le leader mondial de la sécurité crypto

La réorganisation de la sidechain

Pour simplifier cette mécanique qui présente certains aspects plutôt techniques sur la Bor Chain (chargée de la production des blocs sur Polygon), la réorganisation vise à réduire le nombre de blocs produits par un seul et même validateur afin de limiter leur impact sur la finalité des transactions.

Cette spécificité, appelée « longueur de sprint », sera ainsi grandement réduite, puisque la production de bloc pour chaque validateur passera de 64 à seulement 16 blocs. En termes d'échelle de temps, la durée accordée au même validateur passera approximativement de 128 à 32 secondes.

Figure 2 - Illustration de la réorganisation des blocs sur Polygon

« En réduisant la durée du sprint, le temps pendant lequel un validateur produit continuellement des blocs diminue. Le résultat ? Une diminution des risques qu'un validateur secondaire ou tertiaire (qui n'a pas découvert le validateur primaire) intervienne pour produire des blocs, ce qui réduit le nombre de reorgs dans l'ensemble. »

Le communiqué de Polygon précise que le nombre de blocs produits in fine par chaque validateur restera inchangé, et donc que les récompenses qui leur sont accordés resteront les mêmes.

Le cours du MATIC est actuellement de 0,99 dollar, ce qui constitue une augmentation de 18 % sur les 7 derniers jours.

👉 Dans l'actualité - Les transactions illicites en cryptomonnaies représentent 0,24 % du volume en 2022 selon Chainalysis

Agrège les prix pour vous proposer les meilleurs Gagne jusqu'à 200 € à l'inscription 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Source : Blog

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.