Des réserves bientôt vides ? Selon Bybit, les plateformes d’échange centralisées pourraient être à court de Bitcoin (BTC) dans les mois à venir. La tendance pourrait cependant pousser le cours du BTC à la hausse. Comment ?

Les plateformes d’échange à court de Bitcoin ?

Alors que Bitcoin (BTC) peine à se remettre de sa chute de ce week-end, l’intérêt pour la plus grande cryptomonnaie ne semble pas entamé. À l’approche de son halving, les plateformes d’échange voient les BTC quitter leurs coffres. C’est un signe largement considéré comme positif : cela suggère que les investisseurs rapatrient leurs fonds, afin de le stocker dans des portefeuilles plus froids, et donc qu’ils patientent avant une hausse.

Mais les réserves des échanges ne sont bien sûr pas infinies. Et au rythme actuel, celles-ci pourraient arriver au bout. Selon un rapport de Bybit, paru cette semaine, si l’on se base sur les tendances actuelles, les exchanges pourraient être à court de Bitcoin dans 9 mois :

« Avec seulement 2 millions de bitcoins, si nous partons sur un apport quotidien de 500 millions de dollars vers les ETF Bitcoin spot, l’équivalent de 7 142 BTC quittera chaque jour les réserves des plateformes d’échange. »

Si l’on met les réserves des échanges face aux évolutions du cours du BTC, la tendance est très visible :

Les réserves des échanges baissent lorsque le cours du BTC augmente

C’est donc un grand « si », mais cela montre bien que le Bitcoin n’est pas un actif reproduisible à l’infini, et que l’effet du halving sur l’offre est net. Cela montre aussi que le processus de « désinflation » fonctionne pour cet actif.

Vers une hausse du cours après le halving du Bitcoin ?

Ce qui est probable, c’est que le choc de la diminution de l’offre joue sur l’attrait du BTC. On assiste déjà aux débuts d’un « short squeeze », selon Bybit, mais cela ne ferait que s’amplifier après le halving Bitcoin de 2024 :

« Après le halving, le choc d’approvisionnement va être bien pire. […] Une question clé sera : jusqu’où le cours du Bitcoin va-t-il grimper, et quel sera le nouveau pic de ce cycle ? »

Historiquement, les acheteurs qui se sont positionnés dans les six mois qui ont précédé un halving et qui ont détenu leurs BTC au moins un an sont repartis gagnants. Il n’est cependant pas garanti que le Bitcoin suive le même scénario cette fois-ci, les conditions macro ayant un plus grand impact qu’auparavant.

Source : Bybit, CryptoQuant

