La plateforme Bybit licencie 30 % de ses employés

La plateforme d'échange et de trading de cryptomonnaies Bybit va se séparer d'une partie importante de son personnel, selon un communiqué Twitter de son PDG Ben Zhou. Sans trop de surprise, ce dernier invoque le bear market, mentionnant en plus « l'aggravation » de l'état du marché.

1) Difficult decision made today, but tough times demand tough decisions. I have just announced plans to reduce our workforce as part of an ongoing re-organisation of the business as we move to refocus our efforts for the deepening bear market.

— Ben Zhou (@benbybit) December 4, 2022