Pourquoi 2 hackers français ont été relaxés pour l'attaque à 9,5 millions de dollars sur le protocole Platypus ?

Au mois de février de ce début d'année, le protocole de finance décentralisée (DeFi) Platypus, hébergé sur Avalanche (AVAX), subissait un hack à hauteur de 9,5 millions de dollars. Grâce aux efforts conjoints de Binance, de la police nationale française et de l'enquêteur on-chain ZachXBT, 2 suspects avaient rapidement pu être interpellés.

Les 2 frères, Mohammed et Benamar M., avaient respectivement été mis en examen pour accès et maintien dans un système de traitement automatisé de données, escroquerie, blanchiment d'argent, et recel. Le 26 octobre dernier, Mohammed M., le principal suspect âgé de 22 ans, avait reconnu les faits mais avait aussi affirmé qu'il avait agi en tant que hacker « white hat » et qu'il comptait retourner les fonds avant de toucher une récompense par Platypus.

Une affirmation impossible à vérifier dans la mesure où lorsque l'attaque avait été commise, le hacker n'avait pu retirer que 270 000 dollars puisque 8,9 millions de dollars avaient été gelés par erreur dans un smart contract d'Avalanche et une autre partie sur le protocole Aave.

