Hack de Platypus (PTP) : la Police nationale a arrêté deux suspects

Cette fin de semaine, la Police nationale a indiqué avoir arrêté deux personnes, suspectées d’être à l’origine du hack subi par le protocole de finance décentralisée (DeFi) Platypus (PTP) il y a une dizaine de jours :

Si la hauteur du préjudice avait été initialement annoncée à 8,5 millions de dollars, celui-ci a été réévalué à 9,5 millions.

Bien qu’en tant que telle, cette attaque est loin de battre des records au regard des fonds volés, c’est une affaire particulièrement notable de par la rapidité de l’enquête.

Pour rappel, l’enquêteur onchain ZachXBT avait réussi à remonter jusqu’à l’attaquant, en trouvant un lien entre les différentes adresses, pointant vers un Ethereum Name Service (ENS) utilisant le même pseudo que ses réseaux sociaux :

Hi @retlqw since you deactivated your account after I messaged you.

I've traced addresses back to your account from the @Platypusdefi exploit and I am in touch with their team and exchanges.

We’d like to negotiate returning of the funds before we engage with law enforcement. pic.twitter.com/oJdAc9IIkD

— ZachXBT (@zachxbt) February 17, 2023