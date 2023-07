Hack de Bitfinex : le couple arrêté va plaider coupable pour le transfert de 4,5 milliards de dollars de BTC

Le couple new-yorkais accusé d'avoir transféré plus de 4,5 milliards de dollars de Bitcoin suite au piratage de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitfinex en 2016 a conclu un accord de plaidoyer avec la justice, selon une ordonnance du tribunal.

Ilya Lichtenstein et Heather Morgan n'ont pas été accusés par la justice d'avoir perpétré le hack de Bitfinex en soi, mais d'avoir transféré les quelque 119 756 BTC volés à l'époque à travers plus de 2 000 transactions, comme cela a de nouveau été indiqué par la justice :

« L'objet de la conspiration pour les accusés, Morgan et Lichtenstein, était de s'enrichir illégalement en blanchissant le produit du piratage et de la fraude de l'exchange de cryptomonnaies Bitfinex, et d'empêcher la détection de l'activité de blanchiment. »