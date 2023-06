Le groupe M6 lance un jeu NFT en interne pour promouvoir la culture Web3

Le groupe M6 lance une première initiative Web3 en interne avec l'agence Bary. Il révèle en effet un jeu de sept familles sous forme de tokens non fongibles (NFTs). À quoi cela ressemblera-t-il ?

M6 se lance dans les tokens non fongibles (NFTs)

Le jeu, inspiré des cartes Panini, et du bien connu jeu des sept familles, s’appelle « Groupe M6 Family ». Il présente des « familles » d’animateurs (divertissement, info, société…) à collectionner. Les cartes sont proposées sous forme de NFTs, sur un testnet d’Ethereum (ETH). Le visuel est inspiré des cartes à collectionner « physiques » :

Au départ, le jeu est proposé en interne, pour les collaborateurs de M6. Il débute aujourd’hui, et s’accompagnera d’une conférence afin d’éduquer les personnes intéressées aux enjeux et avantages du Web3. Des quêtes physiques et numériques accompagneront également ce lancement. Le jeu durera un mois, le but étant de collectionner le plus de cartes numériques possible.

L’agence Bary aux manettes du projet

C’est l’agence franco-israélienne Bary qui a été sollicitée pour le projet. C’est elle qui accompagne la Formule 1 pour la transition de sa billetterie vers un système faisant usage des NFTs. Le développement permettra de tester une première initiative Web3 pour M6, avant éventuellement de l’étendre à un public plus large.

Selon Valéry Gerfaud, Directeur Général du Digital, de l’Innovation et des Technologies du Groupe M6, ce premier pas permet de former les collaborateurs, afin que chacun soit familier de ces technologies relativement nouvelles :

« Grâce à “Groupe M6 Family”, nous proposons aux collaborateurs du Groupe M6 d’entrer de manière concrète et ludique dans l’univers du Web3. Avec ce jeu à la fois ludique et pédagogique, que nous avons développé avec notre partenaire Bary, il s’agit pour le groupe de se familiariser aux technologies NFT et blockchain et d’expérimenter de nouvelles mécaniques marketing. »

Le groupe M6 pourra ensuite continuer à explorer des technologies liées au Web3, afin de trouver de nouveaux moyens de créer de l’engagement avec son public.

Source : communiqué

