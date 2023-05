La billetterie de la Formule 1 passe en mode Web3 avec les NFTs

À compter du Grand Prix de Monaco, une technologie basée sur les tokens non fongibles (NFT) sera utilisée pour émettre les billets des Grand Prix de Formule 1. Cette innovation est permise par une collaboration entre la solution Elemint, l’agence Bary et Platinium Group, l’opérateur de billetterie des Grand Prix de formule 1.

La Formule 1 prend le virage du Web3

C’est l’un des cas d’usage les plus attendus des tokens non fongibles (NFT), il sera désormais possible de le voir en application en Formule 1. Les spectateurs des Grand Prix de F1 auront désormais la possibilité de recevoir un ticket numérisé et tokénisé sous la forme d’un NFT.

Cette innovation est permise par un partenariat entre Platinium Group, qui s’occupe de la billetterie des Grand Prix de Formule 1, et la solution Elemint, sous l’impulsion de Bary, une agence spécialisée dans le Web3. Pour information, Elemint est une entreprise qui conçoit et développe des solutions d’engagement et de fidélisation « direct-to-fan » pour les secteurs du sport, des medias et du divertissement.

D'un point de vue technique, tout cela repose sur la blockchain Polygon (MATIC). Concrètement, chaque email de visiteurs sera attaché à un portefeuille numérique en arrière-plan qui contiendra le NFT. Celui-ci aura inscrit, dans ses métadonnées, les informations essentielles telles que le nombre de jours et de places associés au billet. Ensuite, un QR code sera généré toutes les 15 minutes pour valider l'entrée.

L'utilisation des NFTs permettra notamment de résoudre un problème majeur pour des événements d’une telle envergure : l’émission de faux tickets ou la revente des billets à un prix exorbitant sur le marché secondaire.

Une nouvelle expérience pour les fans de Formule 1

Ce NFT se présentera sous la forme d’une œuvre numérique propre à chaque Grand Prix. Par ailleurs, une fois l’évènement terminé, ce billet se transformera en un NFT de souvenir, stocké à tout jamais dans la blockchain.

Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, du 26 au 28 mai prochain, sera le premier événement à expérimenter l’implémentation de cette nouvelle technologie. À l’occasion, les œuvres numériques seront personnalisées à l’image des étapes clés Grand Prix iconique de la principauté, à savoir l'épingle de Fairmont, le virage de Sainte Devote ou encore la ligne droite du Casino.

À noter qu'à l'avenir, ces NFTs seront utilisés pour offrir de nouvelles expériences uniques à leurs détenteurs. Les tickets souvenirs numériques, appelés memorabilla, pourront permettre de débloquer des avantages supplémentaires, tels que la participation au service d’hospitalité d’après course ou encore des réductions aux prochains Grand Prix.

Jacques-Henri Eyraud, ancien président de l’Olympique de Marseille et PDG d'Elemint, a souligné l’importance des technologies Web3 pour l’amélioration de l’organisation d’événements sportifs comme les Grand Prix de Formule 1 :

« Les technologies web3 permettent de concevoir des solutions de ticketing plus sécurisées et plus adaptées à la spécificité de chaque évènement. L’expérience devient plus personnalisée et plus ludique pour les fans de tous types de compétitions sportives. Les applications développées grâce aux technologies Web3 d’Elemint vont totalement transformer l’expérience des fans et leur relation avec les évènements sportifs dans les années à venir. »

Pour votre information, l’utilisation de la technologie NFT pour les billets d’événements a déjà été expérimentée par le passé, notamment lors de concerts ou de festivals. Néanmoins, c’est une grande première pour le sport automobile et une vitrine de luxe pour le Web3, quand on sait que le Grand Prix de Monaco est visionné par plus de 1,5 million de téléspectateurs en France.

