Le smartphone Solana Saga 2 pourrait ne jamais voir le jour

OSOM, l'entreprise chargée de la conception du smartphone Solana Saga 2, semble être en grande difficulté financière. Son PDG, Jason Keats, aurait détourné des fonds pour subvenir à ses besoins personnels.

La production du Solana Saga 2 pourrait-elle se voir perturbée ?

OSOM est une entreprise née de l'ancienne start-up « Essential » en 2020. Bien que cette dernière ait développé un produit salué par la critique, l'Essential Phone, ce dernier s'est mal vendu et a causé de ce fait la fin prématurée de la start-up.

Lorsque l'entreprise Essential a fermé ses portes, plusieurs de ses anciens employés se sont réunis pour former une nouvelle entreprise appelée OSOM Products.

Aujourd'hui, OSOM est en grande difficulté financière et les produits lancés par l'entreprise ne sont pas les seuls en cause. En effet, son PDG, Jason Keats, est accusé d'avoir détourné des fonds pour subvenir à ses besoins sulfureux.

L'entreprise avait lancé en 2022 son premier produit, le Solana Saga, le smartphone Android de la blockchain éponyme.

Bien que l'entreprise fût toute désignée pour le développement du Solana Saga 2, il semble qu'à ce jour, cette initiative soit annulée et que l'aventure d'OSOM dans le secteur de la téléphonie mobile soit révolue.

Qu'est-ce qui est reproché à Jason Keats ?

Mary Stone Ross, qui occupait un poste clé chez OSOM de 2021 à 2024, a déposé une action en justice devant la Cour de chancellerie de l'État du Delaware, à l'encontre de son ancien PDG, Jason Keats, moins de 4 mois après son départ.

Dans la plainte adressée au tribunal, Mary Stone Ross demande à pouvoir accéder aux différents livres comptables de l'entreprise, pour tenter de prouver ses nombreuses allégations de mauvaise gestion financière à l'encontre de Jason Keats.

Elle lui reproche d'avoir détourné les fonds de la société pour s'acheter 2 Lamborghini, pour payer son passe-temps de course automobile ainsi que pour payer le salaire de son partenaire de course automobile. Elle lui reproche également l'achat de billets d'avion en première classe et le remboursement du prêt hypothécaire de sa maison, entre autres.

Bien que toutes ces accusations restent à prouver, leur véracité sur le train de vie sulfureux de Jason Keats pourrait potentiellement conduire l'entreprise à la faillite, ou en tout cas au départ de son PDG.

Cependant, l'entreprise se veut confiante et a déclaré à nos confrères d'Android Authority : « Nous sommes conscients des allégations farfelues formulées par un ancien employé et nous sommes impatients de les réfuter devant le tribunal. »

Jason Keats a récemment tenté de revendre l'entreprise OSOM à HP, mais les négociations n'ont pas abouti. Selon la plainte, les ressources d'OSOM seraient épuisées et Jason Keats aurait affirmé que l'entreprise avait désormais besoin de lever des capitaux supplémentaires pour continuer d'exister.

Source : Android Authority

