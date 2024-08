Lacoste ferme les réseaux sociaux de ses collections de NFT — La communauté exprime sa colère

Après l’annonce de la fin de ses collections de NFT UNDW3 au début du mois d’août, Lacoste a fermé vendredi les réseaux sociaux du projet. Face à cela, une part de la communauté a montré son mécontentement en accusant la marque d’avoir mené un rug pull. Que savons-nous ?

Lacoste : c’est terminé pour les collections de NFT UNDW3

Il y a maintenant un peu plus de 2 ans, Lacoste faisait sensation en débarquant sur le marché des tokens non fongibles (NFT). Une première collection nommée UNDW3, qui a d’ailleurs évoluée l’année dernière, puis la collection « The Emerge ».

Si la promesse était belle, avec notamment des accès exclusifs à des évènements de marque, dans les faits, les collections se sont heurtées aux difficultés inhérentes au marché des NFT ces dernières années. Ainsi, les volumes et les prix ont subi une baisse de plus en plus notable, à tel point qu’au début du mois d’août, la marque a annoncé la fin de l’initiative.

Dès lors, la gronde avait commencé à se faire sentir, tandis que l’entreprise promettait « une nouvelle expérience centrée autour de la création et du jeu ». Contactée par Capital, Lacoste avait alors tenté de rassurer ses fans :

Le projet ne prend pas fin, mais évolue vers une initiative plus large qui vise à offrir une expérience plus inclusive et accessible à tous les fans de la marque.

Après l’annonce de l’arrêt des collections, un investisseur a adressé un mail à la marque pour demander une indemnisation. En réponse, Lacoste a rappelé ses propres conditions générales, faisant porter la responsabilité de la baisse à l’environnement de marché et refusant toute indemnisation. Elle met notamment en avant le fait qu’une « évolution de ce programme » avait été annoncée dès janvier :

@Lacoste does not want to admit that they made a mistake with their project and hide behind their general conditions. but does not answer my questions here is their answer during my discussions with their legal department of the group having 12 #ETH in this project, a procedure… pic.twitter.com/euJ0zlL6Vp — @Fv20000 (@Fv20000) August 28, 2024

💡 Comment analyser une collection de NFT ?

Malgré tout, la colère de la communauté a pris un autre tournant vendredi, lorsque les réseaux du projet ont été fermés.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

X, site Web, UNDW3 ne donne plus signe de vie

En effet, si l’on souhaite se rendre sur le site officiel des collections de NFT UNDW3 pour en savoir plus sur la suite des évènements, c’est la désillusion. Et pour cause, celui-ci n’est aujourd’hui plus actif :

Figure 1 — Site Web de Lacoste UNDW3

Par ailleurs, notons qu’il en va de même pour le compte X du projet, celui-ci ayant été supprimé :

Figure 2 — Compte X de Lacoste UNDW3

Tout cela a donc alimenté les inquiétudes de la communauté, dont une part n’hésite pas à qualifier ces agissements de rug pull :

1/3 🧶I hope someone with the expertise will investigate the Soft Rug by @Lacoste with @undw3_lacoste. They reportedly siphoned around 1000 ETH from the crypto market with their 2022 mint, delivering only a minimal product while promising much more. pic.twitter.com/7R9Jk0EAnW — Le crêpiste (@LeCrepiste) August 29, 2024

Sollicité par ses followers qui souhaitent en savoir plus, l’entrepreneur et créateur de contenus, Owen Simonin (Hasheur), a indiqué sur X qu’il avait contacté Lacoste pour demander des comptes :

J’attends une réponse des équipes. Je n’ai pas eu d’interactions avec eux depuis plus de deux ans, mais je veux des réponses.

👉 Dans l’actualité également — Hack de WazirX : l’exchange crypto se démène pour rembourser ses créanciers

Sur le compte X officiel de la marque, aucun communiqué supplémentaire n’a encore été fait pour éclaircir la situation. Il s’agira désormais d’observer si Lacoste en restera là, ou si plus d’informations seront fournies sur la suite des évènements.

À ce jour, les floor price de The Emerge et UNDW3 Card sont respectivement de 0,0085 et 0,0079 ETH. Au cours actuel, cela représente tout juste une vingtaine de dollars, soit une division par 5 environ en comparaison du prix de lancement.

Formez-vous avec Alyra pour intégrer l'écosystème blockchain

Source : Capital, Opensea

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.