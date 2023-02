Etam : « ce NFT a permis de nouer une relation ultra privilégiée avec la marque »

Etam a déjà lancé plusieurs initiatives dans le Web3 en 2022, avec notamment une série de 5 pièces spéciales éditées sous la forme de tokens non fongibles (NFT). Pour comprendre ce qui a motivé la marque de mode à s'aventurer dans le Web3, nous avons posé quelques questions à Céline Wargnier, responsable communication et événementiel chez Etam.

Etam se lance dans les NFTs

Le 27 septembre 2022 se déroulait la 15ème édition du défilé Etam Live Show, organisé aux Archives Nationales de Paris, diffusé sur les réseaux sociaux et à la télévision. Pour l'occasion, l'enseigne de mode a créé 5 pièces collectors éditées en 50 tokens non fongibles (NFTs).

METABODY ✨

Une collection limitée exclusive de 5 bodys haute-

couture, édités en 50 exemplaires numérotés, accom

pagnés de leur avatar numérique.

CELEST BODY 🕊

MOONLIGHT BODY 🌘

NEON BODY 🪲

MERMAID BODY🧜‍♀️

GALAXY BODY 🌌 #EtamLiveShow #Etam #FeelFREE #NFT #Exclusive pic.twitter.com/L6SbIHODeN — Etam Officiel (@etam_france) September 24, 2022

Au total, 114 NFTs uniques et numérotés ont été vendus par Etam. Un succès, d'autant plus que le prix d'achat était de 190 euros, contre 50 euros en moyenne pour ce genre de produit en magasin.

Pour assurer ses premiers pas dans le monde du Web3, Etam s'est associé avec la start-up française Cohort. Forte d'une récente levée de fonds de 3,2 millions d'euros, cette jeune pousse propose une solution tout-en-un visant à accompagner les marques dans leurs projets liés aux NFTs.

Afin d'en savoir plus sur la place du Web3 et plus particulièrement des NFTs au sein de l'industrie de la mode et d'avoir un retour d'expérience d'une première initiative réussie, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec la responsable communication et événementiel d'Etam, Céline Wargnier.

👉 Tout comprendre sur ce concept de tokens non fongibles, ou NFTs

1. Quelles ont été vos motivations chez Etam pour vous lancer dans le Web3 ?

Nous avions initié en mai 2022 une première expérience Web3 à l'occasion de notre défilé croisière, où nous avions offert la possibilité à notre audience de devenir propriétaire d'un chapitre de l'histoire d'Etam en acquérant l'une des 40 silhouettes virtuelles du défilé, avec tous les avantages et bénéfices associés. Nous avons constaté un très bon accueil du sujet par nos clientes, avec notamment 8 clientes qui ont pu accéder aux silhouettes dites « signatures » mises en vente à 500 euros.

Devant l'intérêt de cette première initiative et les premiers retours qualitatifs de nos clientes, nous avons voulu aller plus loin et investir le métaverse pour créer une expérience encore plus « unique » sur notre événement du Live Show de septembre 2022. L'idée était de créer le phénomène de rareté sur une expérience de vente exclusive « NFT collector » de 5 pièces entièrement créées pour l'occasion et modélisées en 3D, numérotées en 50 exemplaires chacune.

Aperçu de la collection de NFTs d'Etam

2. Qu'est-ce qui a motivé les clients à acheter ces NFTs ? Quels ont été leurs retours d'expérience et de satisfaction face à ce projet ?

À travers ce NFT, les clients bénéficiaient évidemment de l'expérience virtuelle, mais aussi du produit physique à leur taille dans la limite des 50 exemplaires. Ce NFT a aussi et surtout permis de nouer une relation ultra privilégiée avec la marque, que cela soit le shopping personnalisé lors des fêtes de fin d'année ou la création de la pièce adaptée à la taille sur-mesure pour le client. Des expériences reconnues unanimement avec l'obtention de la dite pièce exclusive et de 18 retours d'expériences positifs en magasins suite notamment à l'accompagnement du personnal shopper.

🎙 Vous êtes une marque ou un professionnel et vous souhaitez raconter votre expérience dans le Web3 ? Contactez-nous à l'adresse mail suivante : [email protected]

3. Du côté d'Etam, est-ce que les NFTs ont permis de mieux comprendre le comportement d'achat de vos clients ?

De notre côté chez Etam, c'est une nouvelle relation que l'on nourrit avec nos clients que je qualifierais de premium et personnelle. C'est d'ailleurs tout le paradoxe du Web3, où tout est numérique. Nous avons attiré des hommes - la clientèle étant plutôt orientée chez les femmes - et recruter de nouvelles clientes qui ne faisait pas partie de la communauté de Etam. Cette clientèle est majoritairement plus jeune et plus orientée sur le numérique. Enfin, nous avons constaté que le panier moyen est bien supérieur à celui habituel chez Etam.

4. Est-ce que vous réfléchissez déjà à des moyens de proposer des versions numériques des vêtements achetés par vos clients chez Etam et les rendre utilisables dans le métavers, sur un avatar par exemple ?

Nous réfléchissons à une expérience immersive mais pas encore totalement numérique. Nos clientes ne sont pas encore prêtes à basculer sur une identité 100 % virtuelle, et c'est là tout l'enjeu de collaborer avec Cohort. Ils nous permettent de nous exercer au métaverse tout en surfant encore sur les bénéfices des produits physiques.

5. Le Web3 ouvre un nouveau champ de possibilités pour interagir avec ses clients et les fidéliser. Réfléchissez-vous à introduire d'autres avantages pour les détenteurs de vos NFTs (bons de réduction, carte de fidélité, etc.) ?

Complètement, le Web3 permet de challenger la relation entre la marque et sa clientèle et d'adapter une expérience sur-mesure et adaptée à la typologie de client. Pour l'heure, nous avons déjà mis en place de nouveaux avantages en proposant des places au prochain défilé aux détenteurs des NFTs. Cela élève le niveau d'interaction entre nous, Etam, et nos bénéficiaires. Le client devient membre d'une communauté sélective.

🎙 Vous êtes une marque ou un professionnel et vous souhaitez raconter votre expérience dans le Web3 ? Contactez-nous à l'adresse mail suivante : [email protected]

6. Cette collection de 50 NFTs n'était pas réellement vos premiers pas dans le Web3 puisque vous aviez déjà proposé par le passé la possibilité d'acheter un passage d'un de vos défilés de mode en NFT. Comment pensez-vous que ce genre d'initiatives (liées aux NFTs et au métavers) pourra révolutionner le secteur de la mode à l'avenir ?

Ces initiatives interrogent vivement l'idée du mass market (ou « marché de masse » en français, cela désigne un marché où l'on produit à grande échelle pour un nombre important de consommateurs finaux). Désormais, le client veut être considéré. Il veut pouvoir bénéficier d'un traitement privilégié en fonction de son statut et de sa fidélité. Il ne veut pas être simplement un numéro parmi tant d'autres dans un fichier de clients. En ce sens, l'approche des NFT permet d'offrir plus qu'un produit, une expérience réellement exclusive. Ainsi, cela génère un sentiment d'appartenance singulière à la marque pour le client.

7. Une exclusivité à proposer à Cryptoast pour terminer cette interview ?

Nous vous donnons rendez-vous à l'occasion de notre prochain défilé Croisière pour vivre la prochaine expérience 3.0 d'Etam...

👉 Envie d'en savoir plus ? Découvrez la collection de NFT Metabody de la marque de mode Etam

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.