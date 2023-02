NFTs : La start-up française Cohort lève 3,2 millions d'euros

La start-up française Cohort vient de lever 3,2 millions d'euros. Séraphie De Tracy, co-fondatrice, a partagé avec Cryptoast la genèse et les ambitions de cette solution tout-en-un visant à accompagner les marques dans leur projets de tokens non fongibles (NFT).

Cohort lève des fonds

Ce mercredi 1er février 2023, Cohort a annoncé avoir finalisé avec succès une levée de fonds de 3,2 millions de dollars. Fondé en mars 2022 par Séraphie De Tracy et Nathan Barraillé, la start-up française propose une une solution tout-en-un visant à accompagner les marques dans leurs projets liés aux tokens non fongibles (NFT).

Évoluant dans l'univers du Web3 depuis plusieurs années, les deux co-fondateurs ont vu le potentiel des NFTs pour proposer des expériences inédites, significatives et réellement différentiantes dans la relation entre les marques et leurs clients.

La plateforme proposée par Cohort se distingue pour une raison : sa simplicité d'accès. La solution « no crypto, no code, no wallet » fait sauter les barrières techniques freinant l'adoption des nouvelles technologies du Web3, comme nous l'a expliqué Séraphie De Tracy :

« Nous avons fondé Cohort sur 2 principes cardinaux : que n'importe quelle marque puisse émettre une campagne NFT en 5 minutes et que n'importe quel consommateur ayant une adresse email puisse y accéder. »

C'est un fait indéniable et nous l'avons plusieurs fois mis en avant ici, l'adoption du Web3 passera par une simplification des outils et Cohort l'a bien compris. L'objectif de la start-up est désormais « d'accompagner toutes les marques Lifestyle, petites et grandes vers cet nouvelle ère de l'engagement numérique ».

Des clients satisfaits comme Etam

Après moins d'une année d'activité, Cohort peut déjà se targuer d'avoir accompagné des clients de renom, notamment Etam. La marque de vêtement a en effet réalisé ses premiers pas dans le Web3 avec une collection de 50 pièces collector tokénisées sous la forme de NFT.

La collaboration a été un succès, au même titre que la collection d'Etam, comme nous l'explique Séraphie De Tracy :

« Les NFTs sont un instrument très efficace pour engager les fans de la marque et pour attirer de nouvelles cibles intéressées par ce type d'expérience. Avec notre solution, Etam construit les bases d'un engagement segmenté fondé sur l'expérience client, et non plus la simple fidélité à points. »

Avec ces fonds fraichement levés, Séraphie De Tracy nous a confié vouloir accélérer les recrutements. Cohort veut continuer à développer son produit grâce à des Products designer et des développeurs, et étendre ses activités et sa notoriété en recrutant des directeurs de marketing et des commerciaux.

Ce tour de seed a été mené par IRIS et Axeleo Capital et a vu la participation de Kima Ventures et 3founders. Quelques business angels bien connus de notre écosystème ont également suivi, notamment Guillaume Princen de Stripe ou encore Brian O’Hagan de chez Sorare.

