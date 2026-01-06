Le géant Walmart accepte désormais le Bitcoin comme moyen de paiement

Depuis début 2026, Walmart permet à ses clients de payer en Bitcoin et Ethereum via son application OnePay. Le géant de la distribution adopte ainsi les cryptomonnaies, mais sans prise en charge des portefeuilles externes. Une intégration partielle, qui soulève certaines critiques.

Walmart accepte Bitcoin et les cryptomonnaies

Selon le média étatsunien CNBC, le géant de la distribution Walmart accepte depuis le début de l'année les paiements en Bitcoin et autres cryptomonnaies.

Cela est rendu possible grâce à l’extension de son service de paiement OnePay, lancé fin 2025 en partenariat avec Zerohash, pour inclure les paiements directs en Bitcoin à la caisse.

OnePay est la plateforme de services financiers développée par Walmart, regroupant plusieurs fonctionnalités de banque mobile, portefeuille numérique, récompenses sur carte de débit et gestion de paiements.

Accessible via une application, elle permet aux utilisateurs de suivre leurs finances, d’effectuer des paiements, de bénéficier d’outils de gestion simples pour leurs achats quotidiens, et maintenant d'échanger des cryptomonnaies.

C'est avec la nouvelle fonctionnalité « OnePay Cash » que les utilisateurs bénéficient d'un service de conversion de cryptomonnaies : les clients peuvent désormais payer en Bitcoin en les convertissant automatiquement en dollars lors du passage en caisse, facilitant l’usage des cryptos dans un cadre de consommation courant.

Ce service a plusieurs objectifs, comme celui d'offrir plus de flexibilité aux 150 millions de clients hebdomadaires de Walmart aux États-Unis, mais aussi à une clientèle étrangère de payé en Bitcoin et crypto en économisant sur les frais de changes.

En revanche, Walmart accepte les paiements en Bitcoin depuis 2021, non pas aux États-Unis, mais au Salvador. Depuis l’adoption de la Bitcoin Ley par le gouvernement de Bukele, les grandes entreprises acceptent les paiements en BTC. Malgré les récentes modifications de la loi, Walmart continue de le faire sur place.

C’est probablement cette 1ère expérience au Salvador qui a incité Walmart à franchir le pas à plus grande échelle. En internalisant son infrastructure de paiement, l’entreprise cherche aussi à réduire sa dépendance aux prestataires tiers.

Les mauvais côtés des paiements crypto via OnePay

Si l’annonce de Walmart marque une nouvelle étape dans l’adoption du Bitcoin dans le commerce de détail, l’intégration proposée via OnePay reste loin d’être complète.

En pratique, il n’est pas possible de payer directement avec un portefeuille Bitcoin/Lightning externe. Pour utiliser Bitcoin chez Walmart, pour le moment, les clients doivent obligatoirement passer par OnePay Cash, transférer leurs fonds sur la plateforme et accepter leur conversion automatique en dollars au moment du paiement.

Ce fonctionnement repose donc entièrement sur un tiers de confiance : Walmart lui‑même, assisté de son partenaire Zerohash pour l’infrastructure crypto. Les utilisateurs ne contrôlent plus directement leurs clés privées, condition pourtant essentielle de la souveraineté financière permise par Bitcoin.

On ne parle plus ici de self-custody, mais d’un modèle de garde centralisé, proche de celui des banques ou des plateformes d’échange traditionnelles. En ce sens, OnePay ne permet pas aux consommateurs de choisir librement comment ils souhaitent dépenser leurs BTC.

L’expérience est simplifiée, certes, mais au prix d’un renoncement aux principes fondamentaux de Bitcoin : indépendance, absence d’intermédiaire et contrôle total des fonds.

