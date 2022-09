Le géant FTX prêt à dépenser 1 milliard de dollars pour des acquisitions ?

Selon Sam Bankman-Fried, le PDG de la plateforme FTX, son entreprise disposerait encore de 1 milliard de dollars de liquidités pour financer des acquisitions. Ce montant considérable sera-t-il utilisé pour sauver des entreprises en difficulté à cause du bear market ?

L'appétit sans fin de FTX

La plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX fait souvent les gros titres avec ses opérations marketing de grande ampleur, mais aussi avec ses acquisitions d'autres entreprises majeures du secteur.

Souvent, des rumeurs fleurissent concernant de potentielles acquisitions de la part de FTX, comme celles de Huobi, Robinhood ou encore Bithumb, démenties depuis.

Mais ces rumeurs ne sont pas le fruit du hasard. La stratégie de FTX pour concurrencer d'autres géants comme Binance est maintenant claire, acquérir des mastodontes de l'industrie pour rapidement récupérer des parts du marché.

Dans une interview donnée au média américain CNBC, Sam Bankman-Fried affirme justement que l'entreprise possède encore près d'un milliard de dollars de liquidités prévus pour des acquisitions.

Une affirmation surprenante lorsque l'on sait que le bear market touche le marché depuis maintenant plusieurs mois, faisant des ravages dans l'extrême majorité des plateformes, lesquelles rencontrent d'importantes difficultés. Mais ça ne semble pas être le cas pour FTX. À ce sujet, Sam Bankman-Fried ajoute d'ailleurs :

« Nous n'avons pas essayé de vider les coffres, pour ainsi dire. Nous avions quelques milliards en entrant dans cette affaire [le bear market, NDLR], et cela correspond à peu près au montant que nous avons levé au cours de l'année dernière et en plus de cela, nous avons été rentables. »

Après les acquisitions de Liquid, une plateforme japonaise, et de LedgerX, une entreprise spécialisée dans les produits dérivés sur crypto-actifs, et les investissements stratégiques dans Robinhood et Investors Exchange, il n'est donc pas si surprenant que FTX cherche à étendre son empire.

FTX sauvera-t-elle certaines entreprises ?

Depuis que d'autres entreprises du secteur des cryptomonnaies rencontrent des difficultés, à l'instar de Voyager Digital, Celsius Network ou encore BlockFi, Sam Bankman-Fried est perçu par certains comme un sauveur, prêt à dépenser des millions de dollars pour sauver les clients de ces plateformes.

Pour le moment, bien que FTX n'ait pas encore agi, il est tout à fait probable que des opérations de rachats soient déjà en cours.

Le mois dernier, Sam Bankman-Fried avait d'ailleurs formulé le souhait que d'autres entreprises du secteur se mobilisent pour aider FTX à sauver des entités touchées par le bear market.

« À long terme, ce ne sera bon pour personne si nous souffrons vraiment, si nous avons de vraies faillites, et ce n'est pas juste pour les clients. Ce ne sera pas bon pour la réglementation. »

Source : CNBC

