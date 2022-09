FTX consolide sa position en Europe grâce à une nouvelle licence de la CySEC

Toujours dans un souci de se conformer aux différents régulateurs, la branche européenne de FTX vient d'obtenir une nouvelle licence de la CySEC. FTX opérera désormais en tant que CIF et devra donc montrer une transparence et une qualité irréprochable sur les différents services proposés sur sa plateforme.

FTX renforce sa présence en Europe

FTX Europe, la branche européenne de l'exchange FTX, vient de recevoir une nouvelle approbation de la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) afin de renforcer sa présence sur le territoire européen.

La société bénéficie désormais d'un enregistrement en tant que Cyprus investment firm (CIF) et devra désormais se conformer aux directives MiFID (pour Markets in Financial Instruments Directive) II de l'Union européenne.

Rentrée en vigueur en 2018, la directive MiFID II a été mise en place par la Commission européenne afin que les utilisateurs d'outils financiers tels que les plateformes de trading ou les banques bénéficient d'une sécurité accrue sur les marchés.

Les entreprises concernées doivent notamment assurer une transparence totale en rendant les prix des actifs négociés visibles avant et après l'exécution des transactions, mais également assurer la protection des fonds de leurs clients, entre autres.

Sam Bankman-Fried, le milliardaire et philanthrope PDG de la plateforme FTX, dont nous avons déjà présenté le profil en détail, s'est félicité de ce pas en avant sur le marché européen :

« L'obtention de cette licence dans l'Union européenne est une étape importante dans la réalisation de notre objectif de devenir l'une des bourses les plus réglementées au monde. Nous continuons à travailler avec la CySEC et les régulateurs dans le monde entier pour être les leaders du secteur des actifs numériques lorsqu'il s'agit de respecter les normes financières attendues des institutions financières traditionnelles. »



👉 Découvrez notre présentation complète de la plateforme FTX et de ses différents outils

L'exchange qui a le vent en poupe⭐ 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

L'extension européenne de FTX

FTX a lancé sa branche européenne en mars dernier en implantant son siège social en Suisse, avec des filiales à Dubaï et à Chypre suite à sa première approbation de la CySEC.

Grâce à sa nouvelle licence, FTX devient le premier exchange de cryptomonnaies au monde à répondre à des normes de marché aussi élevées.

Patrick Gruhn, le directeur de FTX Europe, a déclaré que l'exchange souhaitait poursuivre dans cette voie et continuer de se conformer aux régulateurs européens :

« Nous nous réjouissons de poursuivre notre relation productive avec la CySEC alors que nous continuons à développer nos offres en Europe. »

En mars dernier, il avait déjà affirmé la volonté d'extension du géant en Europe à travers un programme de marketing ambitieux, notamment à travers des publicités sur les réseaux sociaux ainsi que des partenariats avec des événements tels que des festivals musicaux.

À cet effet, FTX avait conclu un partenariat d'ampleur avec le festival Tomorrowland dans le cadre de son édition « Winter », qui prenait place à l'Alpe d'Huez en mars dernier, afin de permettre aux festivaliers de mettre la main sur différents tokens non fongibles (NFT).

👉 Sur le même sujet : FTX aurait augmenté ses revenus de plus de 1 000 % grâce au bull run

L'exchange qui a le vent en poupe⭐ 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Source : PR Newswire

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.