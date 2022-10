FTX pourrait lancer son stablecoin « dans un futur pas si lointain »

Dans une récente interview donnée au média The Big Whale, Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, a confirmé que la plateforme d'échange de cryptomonnaies travaillait d'ores et déjà sur l'émission de son propre stablecoin.

Les stablecoins, un terme à traduire par « monnaie stable », sont des cryptomonnaies adossées au cours d'un autre actif, comme à celui du dollar par exemple. Ainsi, un stablecoin est par nature plus imperméable à la volatilité du marché qu'une cryptomonnaie classique. Pour en savoir plus, lisez notre présentation dédiée aux stablecoins.

Sans donner de véritable longueur de temps, le milliardaire a toutefois déclaré que le stablecoin pourrait voir le jour dans un futur proche :

Sam Bankman-Fried confirme ainsi son souhait de créer son propre stablecoin, ce qu'il avait déjà évoqué avec des pincettes le 23 octobre dernier dans un tweet :

3) At this point, we're probably the largest unaligned players in the stablecoin ecosystem. Bybit, the various blockchains, tradfi, and market makers are as well.

(Worth asking what the futures are of USDK, HUSD, etc.)

— SBF (@SBF_FTX) October 23, 2022