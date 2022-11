FTX fait l'objet d'une enquête des forces de police aux Bahamas

Les forces de police des Bahamas ont placé la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX sous enquête afin de déterminer si des fautes d'ordre criminel ont été commises par l'entreprise.

Selon le communiqué transmis par la Royal Bahamas Police Force, cette enquête fait, entre autres choses, suite au récent gel des actifs de FTX Digital Markets par le régulateur financier des Bahamas :

« À la lumière de l'effondrement de FTX dans sa globalité et des liquidations provisoires de FTX Digital Markets Ltd, une équipe d'enquêteurs financiers de la Financial Crimes Investigation Branch travaille en étroite collaboration avec la Bahamas Securities Commission afin de déterminer si une faute criminelle a été commise. »