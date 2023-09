FTX Europe : Coinbase est-il réellement intéressé par une acquisition de l'exchange en faillite ?

Depuis quelques semaines, l'équipe en charge du redressement de FTX est en quête d'un acquéreur pour reprendre l'exchange en faillite. Le média Fortune révèle que Coinbase s'est positionné pour une acquisition de la filiale européenne de FTX, mais que les discussions sont au point mort. Quel intérêt pour Coinbase ? On vous explique.

Coinbase lorgne sur FTX Europe ?

Nouvel épisode dans la série FTX, qui semble désormais plus proche du dénouement que du pilote. D'après nos confrères de Fortune, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase aurait manifesté un intérêt en vue d'une acquisition de FTX Europe, la filiale européenne du défunt exchange.

Pour rappel, depuis la faillite de FTX et le départ de Sam Bankman-Fried, une équipe menée par John Ray III est en charge du redressement de l'entreprise. Celui-ci a récemment annoncé un plan de relance de FTX, avec plus de 75 enchérisseurs potentiels intéressés par le projet.

Vraisemblablement, l'intérêt de Coinbase envers FTX Europe n'est pas nouveau. L'enquête de Fortune révèle que des représentants de l'exchange auraient engagé la discussion avec John Ray III dès novembre 2022 avant de la relancer à nouveau en septembre 2023.

Toutefois, Fortune affirme que les discussions auraient pris fin il y a quelques jours, Coinbase n'étant plus intéressé à l'idée d'acquérir FTX.

Une porte d'entrée vers l'Europe pour Coinbase ?

L'entité FTX Europe était l'une des dernières filiales créées par le mastodonte FTX avant de s'effondrer. Annoncée officiellement le 7 mars 2022, la plateforme a obtenu l'approbation de la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), le régulateur financier de Chypre.

En septembre 2022, FTX passe à l'étape supérieure et décroche un enregistrement en tant que Cyprus investment firm (CIF). Une nouvelle licence qui faisait de FTX le premier exchange de cryptomonnaies au monde à répondre à des normes de marché aussi élevées (ironique, n'est-ce pas ?).

Aujourd'hui, cette licence est suspendue mais pourrait bien être réactivée dans le cadre d'une acquisition de FTX Europe. Pour une entreprise comme Coinbase, cela représente une porte d'entrée non négligeable vers le marché européen.

Alors que le positionnement des États-Unis, plus particulièrement de la Securities and Exchange Comission (SEC), apparaît de plus en plus menaçant pour la plateforme d'échange de cryptomonnaies américaine, l'Europe pourrait être une bouée de sauvetage intéressante.

Toutefois, les discussions semblent rompues entre les équipes de John Ray III et les représentants de Coinbase. Affaire à suivre...

