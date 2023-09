FTX : le plan de relance de l'exchange est désormais officiel – Que sait-on ?

FTX est officiellement en voie de relance, avec plus de 75 enchérisseurs potentiels contactés, dont des exchanges existants, des acheteurs stratégiques et financiers. Quel calendrier ont prévu les équipes de FTX pour le futur de l'exchange ?

FTX officiellement sur le point d'être relancé

John Ray III, le PDG de FTX en place depuis la faillite de l'exchange au mois de novembre 2022, avait évoqué pour la première fois au mois de janvier dernier la possibilité de relancer l'exchange dans l'optique de participer au remboursement des clients lésés.

Ce qui ne fut à ce moment-là qu'une idée aura fini par se concrétiser : dans son dernier rapport publié le 11 septembre, qui faisait notamment état de ses actifs détenus à date, FTX affirme que la procédure d'acquisition a été lancée.

Figure 1 – Capture d'écran du document FTX 2.0

« Le processus est conçu pour envisager diverses structures potentielles, y compris une acquisition, une fusion, une recapitalisation ou toute autre transaction visant à relancer les bourses FTX.com et/ou FTX US. Les débiteurs envisagent également de fournir des services de gestion et d'exploitation. »

Selon le document, FTX serait d'ores et déjà entré en contact avec au moins 75 enchérisseurs potentiels, qui sont à priori constitués « d'exchanges existants », « d'acheteurs stratégiques » ou encore « d'acheteurs financiers ». Plusieurs de ces enchérisseurs (leur nombre n'est pas précisé) auraient ainsi manifesté leur intérêt pour acquérir FTX, et leurs offres seraient en cours d'étude.

Les 75 enchérisseurs peuvent toujours soumettre de nouvelles offres jusqu'à la date du 24 septembre, selon le document présenté au tribunal.

Figure 2 – Calendrier prévisionnel des étapes d'acquisition de FTX

L'offre de référence (Stalking Horse) devra être sélectionnée le plus tard le 16 octobre, et servira de base pour relancer FTX, peu importe l'enchérisseur choisi. L'offre devra ensuite être remodelée avant la fin de l'année 2023, et les plans finaux de relance devront être établis au deuxième trimestre de l'année 2024.

Aux dernières nouvelles, Tribe Capital, une société américaine de capital-risque, s'était montrée prête à débourser 250 millions de dollars pour relancer FTX au mois d'avril dernier. Figure, une société évoluant dans le secteur de la blockchain, avait également manifesté son intérêt à cet égard, comme elle l'avait fait plus tôt pour acheter Celsius, bien que son offre n'ait finalement pas été retenue.

En parallèle, FTX avait annoncé son souhait de coopérer avec le géant Galaxy Digital pour qu'il puisse gérer ses différents portefeuilles de cryptomonnaies. En contrepartie, Galaxy Digital recevrait une commission de gestion mensuelle calculée sur la base des actifs liquidés et sur un pourcentage de la valeur nette couverte par les opérations.

