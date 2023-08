FTX fait appel à Galaxy Digital pour vendre ses cryptomonnaies – Comment l'exchange va t-il s'y prendre ?

Les équipes en charge de FTX, l'exchange en faillite depuis le mois de novembre dernier, souhaitent faire appel à Galaxy Digital pour rentabiliser leur portefeuille de cryptomonnaies. Si le tribunal des faillites répond favorablement à la demande de FTX, alors Galaxy Digital devra gérer l'exposition de FTX au marché crypto, notamment en mettant des cryptomonnaies au staking et en en vendant d'autres.

FTX décide de mettre son wallet à profit

La nouvelle direction de FTX, présidée par John Ray III, a fait appel au géant Galaxy Digital pour l'aider à gérer ses cryptomonnaies, selon un nouveau document déposé mercredi 23 août. L'exchange de cryptomonnaies en faillite espère ainsi rentabiliser les actifs de son portefeuille, notamment via la vente et le staking de cryptos, une discipline qui ne s'improvise pas :

« Galaxy Asset Management dispose d'une grande expérience dans le domaine de la gestion et de la négociation d'actifs numériques, notamment en ce qui concerne les types de transactions et les objectifs d'investissement envisagés. »

Et ce d'autant plus que selon les données d'Arkham Intelligence, le wallet de FTX est évalué à presque 700 millions de dollars. Ce dernier est majoritairement constitué de FTT, son propre token, et de Bitcoin (BTC). Pour autant, il est très probable que d'autres wallets appartenant à FTX ne soient pas affiliés à ce comptage, la somme pourrait donc être bien plus importante.

À titre d'exemple, environ 550 millions de dollars de cryptomonnaies se trouvent actuellement rien que sur 2 wallets appartenant à Alameda Research.

Aperçu du wallet actuel de FTX

Grâce à cet accord, Galaxy Digital serait à même de gérer l'exposition de FTX aux cryptomonnaies afin de limiter l'impact de leur volatilité et, bien sûr, rendre l'opération rentable afin de participer au recouvrement des dettes de l'exchange. Galaxy Digital aura également la charge de trader des cryptomonnaies pour les convertir en stablecoins ou en monnaie fiat, la direction de FTX souhaitant rembourser ses créanciers exclusivement via ces 2 solutions.

En contrepartie, Galaxy Digital recevra une commission de gestion mensuelle calculée sur la base des actifs liquidés et sur un pourcentage de la valeur nette couverte par les opérations. FTX précise dans son document que d'autres conseillers en investissement avaient été proposés, mais que le comité de créanciers s'était accordé sur le choix de Galaxy Digital.

Le tribunal des faillites devra toutefois déterminer si l'arrivée de Galaxy Digital comme gestionnaire d'investissement pour les cryptomonnaies de FTX sera dans l'intérêt des créanciers lésés de l'exchange avant que l'accord soit officiel. Si la demande de FTX venait à être acceptée par le tribunal, Galaxy Digital sera dans l'obligation d'agir dans les meilleurs intérêts de FTX.

Sources : Arkham Intelligence, Bloomberg

