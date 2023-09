FTX : faut-il craindre un dump massif du Bitcoin (BTC), de l'Ether (ETH) et de Solana (SOL) ?

Ces derniers jours, des bruits de couloir rapportent que FTX pourrait vendre massivement de nombreux tokens, notamment du SOL de Solana et du Bitcoin (BTC). Et pourtant, les choses ne sont pas aussi simples, et une potentielle vente de cryptomonnaies de la part de FTX n'aurait en réalité que peu d'impact.

