FTX intente un procès à LayerZero pour récupérer 21 millions de dollars, mais est-ce justifié ?

L'actuelle direction de FTX poursuit le protocole de transfert de cryptomonnaies LayerZero en justice afin de récupérer 21 millions de dollars suite à différents accords conclus entre Alameda Research et la société au moment où l'exchange s'apprêtait à faire faillite.

Pour mettre un peu de contexte, au mois de janvier 2022, lorsque FTX était en activité et que personne ne s'attendait à son effondrement, Alameda Ventures avait déboursé plus de 70 millions de dollars à travers 2 transactions distinctes afin d'acquérir environ 5 % de LayerZero et bénéficier de tarifs préférentiels sur l'achat de tokens Stargate (STG) et LayerZero (ZRO).

2 mois plus tard, Alameda Ventures a payé 25 millions de dollars pour acquérir 100 millions de tokens STG, qui devaient lui être transférés graduellement sur une période de 6 mois. En parallèle, LazerZero a accordé un prêt de 45 millions de dollars au mois de février 2022 à Alameda, moyennant 8 % d'intérêt annuel.

Sauf que, selon le document publié par FTX, LayerZero aurait contacté Caroline Ellison, alors PDG d'Alameda Research, pour récupérer le prêt de 45 millions de dollars au moment où la crise de liquidités rencontrée par l'empire de Sam Bankman-Fried était désormais sur le point d'exploser, c'est-à-dire au mois de novembre 2022.

En contrepartie, l'accord prévoyait qu'Alameda restitue ses 5 % d'actions à LayerZero. De plus, LayerZero devait également racheter ses 100 millions de tokens STG pour 10 millions de dollars, soit 15 millions de dollars de moins que lors de l'achat initial. Cependant, cette transaction n'a jamais eu lieu.

Autrement dit, selon la direction FTX actuelle, LayerZero aurait tenté de profiter de la position de faiblesse de l'exchange au moment de son effondrement :

Voire même, LayerZero aurait nui aux tentatives de Caroline Ellison « de maintenir Alameda à flot » :

Bryan Pellegrino, le PDG de LayerZero Labs, s'est exprimé dans un long post sur X (anciennement Twitter) pour mettre les choses au clair. Selon lui, les allégations de FTX sont « totalement infondées » : il affirme même que LayerZero a tenté proactivement de clarifier la situation avec FTX, ce que la direction de l'exchange a à priori ignoré.

Regarding the FTX suit, the entire suit is filled with unsubstantiated claims. We have been in communication with the FTX liquidators for almost a year now and have time and time again attempted to proactively address the issue of ownership of the shares with them and have been…

— Bryan Pellegrino (@PrimordialAA) September 11, 2023