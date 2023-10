FTX déplace 8,6 millions de dollars de cryptomonnaies – Que se passe-t-il ?

La manœuvre a été repérée par la firme d’analyse blockchain Nansen, au cours de la journée d’hier. Des fonds appartenant à Alameda Research et FTX auraient été déplacés. Les cryptomonnaies concernées sont l’ETH d’Ethereum, le LINK de Chainlink, le AAVE d’Aave, et le MKR de Maker :

FTX and Alameda funds are on the move! 🏃

- 2.2M USD LINK

- 1M USD AAVE

- 2M USD MKR

- 3.4M USD ETH

These funds moved to 0xde9 then 0xaee which is a Binance address

We don't track offchain movements, but presumably, this is to either sell or to prepare to sell these funds pic.twitter.com/n6jfyghDmk

— Nansen 🧭 (@nansen_ai) October 25, 2023