Friend.tech : l'activité sur l'application Web3 a chuté de 90 %, déjà la fin d'un court épisode ?

L'application Web3 friend.tech, après avoir connu un engouement très fort, semble finalement avoir déjà perdu tout son attrait pour les utilisateurs. Bâtie sur Base, le layer 2 de Coinbase, friend.tech permet de tokeniser des actions d'une personnalité de la plateforme en contrepartie de contenu exclusif et de canaux de discussions privés.

Aussi, après avoir atteint un pic de 16,9 millions de dollars en termes de volume échangé sur la seule journée du 21 août, la plateforme peine à maintenir un niveau d'intérêt stable. Aussi, sur la journée du 27 août, seul 1,61 million de dollars a été échangé sur la journée, avec 2,16 millions la veille et 4,88 millions le jour précédent.

Autrement dit, cela constitue une baisse du volume échangé de plus de 90 % entre le 21 août et la journée du 27 août.

Nombre de traders quotidiens (bleu) et volume journalier d'échanges en ETH (violet)

En parallèle, le nombre d'utilisateurs de friend.tech est également en chute libre : après avoir connu un pic de plus de 35 000 utilisateurs le 21 août, ces derniers n'étaient plus que 7 800 sur la journée d'hier, ce qui constitue une baisse de 78 % sur cette métrique.

Naturellement, cela affecte également les revenus de la plateforme. Après avoir généré 840 000 dollars le 21 août, friend.tech n'a plus gagné que 80 000 dollars le 27 août, ce qui constitue une nouvelle fois une baisse de plus de 90 %.

Fees générés par friend.tech (bleu) et revenus (orange)

En définitive, friend.tech a perdu 80 % sur la plupart des métriques. Mais est-ce réellement surprenant ?

Selon un rapport de Messari, les premiers utilisateurs de friend.tech ont rapidement fait état de plusieurs problématiques, notamment des lenteurs, des frais de transaction importants et d'« une courbe de prix abrupte » concernant l'évaluation des actions proposées.

En parallèle, nombre d'entre eux ont fait état d'un manque flagrant de fonctionnalités sur friend.tech (la plateforme ne proposant nativement que des groupes de discussion privés, c'est ensuite au propriétaire des actions de proposer d'autres avantages). Déjà, les signes annonciateurs d'une plateforme à courte durée de vie, comme l'avait souligné Ryan Wyatt, l'ancien président de Polygon Labs :

And in it's current form you're basically looking at an unintended ponzi w/ first in/first out because there isn't any product feature depth to create stickiness or retention, so creators will churn quickly, users will be left exiting creators, etc.

A lot of work to be done.

