Coinbase s'apprête à lancer un concurrent du Wrapped Bitcoin (WBTC) – Quels sont les enjeux d'un tel token ?

Alors que BitGo est en difficulté pour maintenir le Wrapped Bitcoin (WBTC), Coinbase s'apprête à lancer un concurrent, le cbBTC. Cette initiative pourrait renforcer la domination de Coinbase dans l'écosystème Bitcoin, soulevant des préoccupations quant à l'équilibre du marché.

Coinbase pourrait concurrencer BitGo et son WBTC

Les limitations techniques de la blockchain Bitcoin ont conduit de nombreux développeurs à se tourner vers d'autres réseaux plus programmables, comme Ethereum. Étant une blockchain entièrement différente, cette dernière ne peut pas utiliser directement de BTC sans passer par un bridge, ou « pont » en français.

C'est précisément ce que fait BitGo avec le Wrapped Bitcoin (WBTC). L'entreprise conserve des BTC en custodie pour créer un token en parallèle sur Ethereum qui est adossé aux BTC en réserve.

Ce mécanisme permet d'échanger un token adossé à Bitcoin sur Ethereum. Cependant, ce WBTC ne bénéficie pas de la même résistance à la censure que les vrais BTC, car il dépend d'Ethereum, une blockchain moins robuste que Bitcoin, et de BitGo, une entreprise centralisée.

Récemment, BitGo a annoncé son intention de décentraliser l'émission du WBTC en partenariat avec Justin Sun. Bien que cette initiative vise à renforcer la sécurité, elle a suscité des inquiétudes chez les investisseurs en raison de la réputation controversée de Sun dans le secteur des cryptomonnaies.

Probablement en réaction à cette affaire, Coinbase a récemment teasé le lancement du cbBTC.

Coming soon. — Coinbase 🛡️ (@coinbase) August 14, 2024

« cbBTC. Arrive bientôt. »

Bien que nous ne disposions pas de plus d'informations, il est raisonnable de supposer que le cbBTC sera le ticker d'un concurrent du WBTC.

Les lettres « BTC » désignent le token Bitcoin, tandis que « cb » fait référence à la marque Coinbase. Un nom similaire au cbETH, un Ether wrappé par Coinbase, disponible sur Ethereum et le layer 2 Base.

L'influence de Coinbase sur l'écosystème pourrait devenir un danger

Avec son cbBTC, Coinbase pourrait bien concurrencer BitGo et son WBTC, qui gère actuellement plus de 150 000 BTC, soit plus de 9 milliards de dollars.

Coinbase est déjà l'entité détenant le plus de Bitcoins pour le compte de ses clients, y compris les émetteurs d'ETF Bitcoin spot tels que BlackRock et Grayscale, avec près de 900 000 BTC, soit 4,6 % de la quantité totale en circulation, représentant une valeur de 55 milliards de dollars.

En fonds propres, Coinbase détiendrait « seulement » 10 000 BTC, soit de plus de 600 millions de dollars.

En concurrençant le WBTC, Coinbase pourrait bien prendre le contrôle d'un volume encore plus important de Bitcoins, renforçant ainsi sa position comme l'entreprise la plus influente de l'écosystème, au point de devenir presque « too big to fail ».

Cette position de quasi-monopole est plutôt préoccupante, car elle expose à des risques importants pour l'ensemble du marché en cas de perte, de vol ou de gel de milliards de dollars en Bitcoin si l'entreprise devait subir une attaque, comme ce fut le cas pour Mt. Gox, qui a vu ses 140 000 BTC gelés pendant 10 ans et 80 000 BTC toujours bloqués sur l'adresse du hackeur.

Source : Arkham

