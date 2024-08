Goldman Sachs acquiert 420 millions de dollars en ETF Bitcoin spot

Goldman Sachs a fait un pas important vers l'adoption du Bitcoin en investissant 420 millions de dollars dans des ETF Bitcoin spot. Cette initiative montre que le Bitcoin continue de s'imposer, même au sein des institutions financières les plus établies, renforçant ainsi son adoption à grande échelle.

Bitcoin adopté par une des plus grandes banques des États-Unis

Au mois de janvier 2024, la Securities and Exchanges Commission (SEC) des États-Unis a approuvé les ETF Bitcoin spot, marquant une étape majeure dans l'adoption du BTC. En seulement 6 mois, ces fonds ont cumulé plus de 300 milliards de dollars de volume, dont 17 milliards de flux nets entrants.

Bien que ces nouveaux produits financiers ne permettent pas de bénéficier des qualités intrinsèques du réseau Bitcoin, telles que sa résistance à la censure, son utilisation sans tiers de confiance et sa disponibilité 24 heures sur 24, ces ETF offrent néanmoins aux entreprises et institutions financières une exposition à son prix, ce qui explique l'intérêt croissant pour ces actifs.

Les résultats financiers du 2e trimestre révèlent que Goldman Sachs, 5e plus grande banque des États-Unis, a commencé à investir 420 millions de dollars dans des ETF Bitcoin spot.

Voici le détail de ses avoirs :

11 773 parts du WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW), d'une valeur de 750 000 dollars ;

6 991 248 parts du Ishares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, d'une valeur de 240 millions de dollars ;

940 443 parts du Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO), d'une valeur de 56 millions de dollars ;

660 183 parts du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), d'une valeur de 35 millions de dollars ;

1 516 302 parts du Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), d'une valeur de 79,5 millions de dollars ;

253 961 parts du Bitwise Bitcoin ETF (BITB), d'une valeur de plus de 8 millions de dollars ;

5 000 parts du ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), d'une valeur de 300 000 dollars.

Le fait que la 5e plus grande banque des États-Unis adopte Bitcoin témoigne de l'attrait croissant de cet actif auprès des investisseurs. De plus, avec ces avoirs en BTC, Goldman Sachs pourrait les utiliser pour offrir de nouveaux produits à ses clients, contribuant ainsi, à sa manière, à l'adoption de Bitcoin.

Bitcoin : souvent critiqué, jamais égalé, et continuellement adopté

Depuis plusieurs années, Bitcoin est critiqué pour diverses raisons souvent fondées sur des arguments fallacieux ou un manque d'information.

Parmi ces critiques, le minage de Bitcoin est fréquemment accusé d'être trop énergivore et polluant, alors que cette industrie utilise plus de 55 % d'énergies renouvelables et contribue à stabiliser et rentabiliser les infrastructures énergétiques.

Un autre reproche souvent adressé à Bitcoin est la volatilité de son cours. Cependant, cette volatilité diminue avec le temps et devient presque imperceptible dans le cadre d'une stratégie d'achat à long terme.

Certains vont encore plus loin en affirmant que Bitcoin est un outil pour les criminels. Pourtant, il semble peu probable que ces derniers choisissent un registre public, auditable par tous, 24 heures sur 24, en quelques clics sur Internet.

Malgré ces critiques, les avis évoluent. Ces derniers mois, des personnalités influentes ont publiquement changé d'avis sur Bitcoin et en ont fait l'éloge, parmi lesquelles Michael Dell, PDG et fondateur de Dell Technologies, ou encore Donald Trump, ancien président et candidat aux élections présidentielles des États-Unis.

Source : SEC

