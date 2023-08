États-Unis : quelle est cette nouvelle proposition de loi qui pourrait bouleverser la DeFi ?

Vendredi 25 août, le département du Trésor des États-Unis, dirigé par le secrétaire au Trésor Janet Yellen, a proposé tout un panel de nouvelles règles visant dans les grandes lignes à compliquer la tâche aux investisseurs en cryptomonnaies qui souhaiteraient échapper à l'impôt sur le revenu, et à faciliter celle de ceux qui souhaiteraient faire leur déclaration de bonne foi.

Mais c'est la mesure phare de cette proposition de loi qui inquiète : en l'état, si la loi passait, les « processeurs de paiements en cryptomonnaies » et les exchanges crypto seraient dans l'obligation de transmettre des informations de leurs utilisateurs à l'Internal Revenue Service (IRS), l'agence américaine chargée de collecter l'impôt sur le revenu.

Plus précisément, le document prévoit de nouvelles règles à destination des acteurs que le Trésor américain considère comme des courtiers (brokers), sauf que cette définition s'appliquerait également aux exchanges décentralisés (DEX) tels qu'Uniswap ou aux portefeuilles numériques proposant l'achat de cryptomonnaies tel que MetaMask, pour ne citer que lui.

Autrement dit, ce type de plateforme - à priori décentralisé - serait désormais soumis aux mêmes règles qu'un broker classique proposant des actions, par exemple.

Ce faisant, les investisseurs et les plateformes concernées seraient dans l'obligation de transmettre des formulaires sur leurs transactions auprès de l'IRS, aussi bien pour les investissements en cryptomonnaies que pour les tokens non fongibles (NFT).

Selon la proposition, le projet de loi pourrait permettre au Trésor américain de capter 28 milliards de dollars de taxes sur une décennie après son adoption. De façon assez surprenante, les mineurs sont totalement écartés du projet. Les validateurs ne sont pas concernés non plus.

Naturellement, un tel projet de loi a semé la discorde au sein de la communauté crypto, et plus particulièrement chez les Américains, le pays de l'Oncle Sam n'étant déjà pas franchement favorable au développement de l'écosystème, comme ont pu en témoigner les différentes actions de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Ryan Selkis, le PDG de Messari, s'est exprimé à ce sujet sans y aller avec le dos de la cuillère. Pour lui, si le gouvernement Biden repart pour un second mandat au pouvoir, il n'y aura tout simplement « pas d'avenir pour la crypto aux États-Unis ».

