Friend.tech verrouille ses smart contracts – Est-ce la fin du protocole ?

Comme l'a annoncé le réseau social web3 Friend.tech sur X, une mise à jour déployée le 8 septembre a verrouillé les paramètres d'administration et de propriété des smart contracts basés sur le protocole sur une adresse fixe de type « 0x000...000 ».

Il s’agit là d’une adresse de burn, que l'on appelle également « dead wallet ». Cela veut dire que personne n’a accès au smart contract associé à cette adresse et que tout ce qui y est envoyé est perdu à tout jamais. Autrement dit, les smart contracts ont été révoqués sur le protocole.

Admin and ownership parameters have been set to 0x000...000 to prevent any changes to their fees or functionality in the future.

This change does not affect the separate web client operated at https://t.co/YOHabcBL3H which will continue to function as is. No fees from either…

— friend.tech (@friendtech) September 8, 2024