France : Coinbase adopte Kiln On-Chain pour faciliter le staking d'Ether (ETH) auprès de ses utilisateurs

Coinbase Cloud s'associe à la startup française Kiln pour intégrer Kiln On-Chain, sa suite d'outils dédiée au staking institutionnel, simplifiant ainsi le staking d'Ethereum (ETH). Cette solution permet aux utilisateurs de Coinbase Wallet et d'autres portefeuilles autohébergés d'accéder au staking d'Ether sans la fameuse barrière des 32 ETH, le tout avec une transparence maximale.

Kiln On-Chain arrive chez Coinbase

La startup française Kiln, reconnue pour son savoir-faire dans l'univers blockchain et plus particulièrement pour le staking de niveau institutionnel, annonce que Coinbase Cloud a intégré la solution Kiln On-Chain à son offre de produits dans l'optique de simplifier et démocratiser le staking d'Ether (ETH) auprès de ses utilisateurs.

Utilisée par des entreprises de l'écosystème de premier plan telles que Fireblocks, Ledger Entreprise, Enzyme ou bien Ledger Live, Kiln On-Chain est constituée d'une suite innovante de smart contracts optimisés pour le staking d'Ether, qu'il soit liquide ou non, supprimant au passage la fameuse barrière de 32 ETH imposée aux individus souhaitant participer à la sécurisation du réseau.

L'intégration de Kiln On-Chain à la suite d'outils dédiés au staking de Coinbase prouve la détermination de la startup française à devenir un acteur incontournable du staking institutionnel, grâce à une solution simplifiée tant pour l'utilisateur final que pour l'opérateur.

Ainsi, Kiln On-Chain sera désormais proposée comme voie d'accès au staking d'Ether directement depuis Coinbase Wallet, le portefeuille éponyme du géant américain, mais également à d'autres fournisseurs de portefeuilles autohébergés.

Lazslo Szabo, le PDG de Kiln, a souligné l'importance de l'intégration de Kiln On-Chain à Coinbase Cloud, dont la portée va bien au-delà de Coinbase :

« Cette intégration avec Coinbase Cloud est unique car elle leur permet de permettre à d'autres portefeuilles et services, y compris les DEX, de bénéficier de la même solution de staking ETH illimitée offerte par Coinbase Wallet. Nous sommes déterminés à démocratiser l'accès au staking pour tous les utilisateurs d'Ethereum. »

Un déploiement rapide, sécurisé et transparent

La solution Kiln On-Chain intègre de nombreux avantages, notamment en supprimant la barrière d'entrée de 32 ETH, mais aussi en offrant des données en temps réel aux Opérateurs (en l'occurrence Coinbase), qui peuvent monitorer de précieuses informations à tout moment.

De plus, l'intégration de Kiln On-Chain est extrêmement simple : après une phase d'onboarding d'une semaine, un contrat d'opérateur est déployé, permettant aux Opérateurs d'enregistrer leurs validateurs disponibles pour le financement.

Ensuite, les Intégrateurs peuvent proposer leurs outils de staking personnalisés à travers les Integration Contracts audités de Kiln pour une sécurité maximale. Une fois le processus établi, toutes les parties prenantes peuvent commencer à être récompensées pour le staking d'ETH.

Un déploiement extrêmement rapide et efficace que n'a pas manqué de souligner Nick Boccardi, senior product manager chez Coinbase Cloud :

« L'expertise de Kiln en matière de smart contracts, associée à celle de Coinbase Cloud en tant qu'opérateur de nœuds, nous permet d'offrir aux intégrateurs de portefeuilles une solution de staking de premier ordre. Mon équipe et moi-même avons été stupéfaits par la facilité du processus d'intégration. »

Présente sur la majorité des blockchains fonctionnant en preuve d'enjeu (PoS), Kiln gère plus de 2,2 milliards de dollars de cryptomonnaies placées en staking, et participe au bon fonctionnement d'Ethereum avec plus des 3 % du total d'ETH stakés sous sa responsabilité.

Source : communiqué de presse

