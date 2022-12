Le fondateur et PDG de ProtonMail se montre sceptique quant à l'avenir du Bitcoin (BTC)

Andy Yen, le fondateur de ProtonMail, ne cache pas son scepticisme concernant le futur du Bitcoin (BTC) et plus largement des cryptomonnaies. Selon lui, l'écosystème crypto doit trouver un moyen de s'autoréguler afin de limiter les projets douteux qui y trouvent refuge.

Le PDG de ProtonMail émet des doutes sur les cryptomonnaies

Andy Yen, le fondateur et PDG du service de messagerie Web chiffrée ProtonMail, pourtant historiquement favorable au Bitcoin (BTC), s'est montré incertain quant à l'avenir de la cryptomonnaie.

Dans une interview accordée à nos confrères du magazine Forbes, Andy Yen a ainsi fait savoir qu'il n'était pas certain que sa société continue à détenir du Bitcoin, après qu'on lui ait demandé ce qu'il pensait de l'état actuel de la reine des cryptomonnaies :

« Il y a un débat interne : je n'ai pas encore la réponse à cette question - je ne sais pas si nous continuons à détenir des Bitcoins ou non. »

Plus précisément, le PDG de ProtonMail a souligné l'omniprésence de projets néfastes dans l'écosystème, et plus particulièrement concernant les tokens non fongibles (NFT) :

« Je pense qu'il y a simplement trop de fraudes et d'abus et d'autres choses répréhensibles, des choses indignes de confiance. Surtout quand on regarde des choses comme les NFT et d'autres choses qui se sont produites à la fin de la bulle récente, n'est-ce pas ? Il y a juste trop de fraudes et trop de trucs dégueulasses dans l'espace. »

Il a également fait mention des fluctuations du marché des cryptomonnaies, trop importantes selon lui pour réussir à convaincre le grand public :

« Les gens ne vont pas avoir foi, confiance et foi en une classe d'actifs si celle-ci a fréquemment des cycles de krashs à 80 %. Il faut que les cycles de krachs soient de moins en moins graves au fil du temps et ce n'est pas le cas. Ce cycle de krach est tout aussi grave que le précédent. Et cela me montre que nous n'avons pas vraiment appris notre leçon. »

Plus de régulation comme solution ?

Selon Andy Yen, l'absence de régulation au sein de l'écosystème des cryptomonnaies fait de ce dernier un terreau fertile pour les diverses arnaques et projets douteux qui y fleurissent, une chose qui ne serait pas tolérée, selon lui, au sein de la finance traditionnelle :

« Cela est aggravé par le fait que la crypto et le Web3 sont des espaces largement non réglementés, mais il y a, vous savez, certaines choses qui se passent dans ces espaces qui seraient absolument illégales dans les marchés traditionnels., mais parce que c'est de la crypto, vous pouvez vous en tirer. »

Il précise toutefois qu'une réglementation adaptée doit se faire au sein même de l'écosystème de façon autogérée et non pas par le biais des législateurs :

« Mais je pense que la communauté crypto a tout intérêt à adopter une position plus ferme en matière de réglementation. Et je ne veux pas dire par là que les législateurs viennent fixer des règles et des lois sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, car ils ne comprennent pas cet espace. »

Toutefois, Andy Yen ne se montre pas hermétique à l'adoption des cryptomonnaies (ProtonMail accepte le BTC depuis 2017) et n'exclut pas l'idée de prendre en charge le Lightning Network dans le futur pour les formules payantes de la plateforme.

Source : Forbes

Source illustration : Web Summit via Flickr (CC BY 2.0)

