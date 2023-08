Fin de l’USDT sur Bitcoin ? Tether annonce l’arrêt de son stablecoin sur 3 blockchains

L’USDT de Tether, comme nombre de ses concurrents stablecoins, est reconnu officiellement par son entreprise émettrice sur plusieurs blockchains. Dans ce cas précis, ce sont ainsi près de 83 milliards de dollars, qui sont répartis sur 15 réseaux différents.

Néanmoins, l’USDT dispose de cas d’usages plus ou moins prononcés sur chacune des blockchains couvertes, et c’est face à un manque d’utilisation que Tether a dévoilé l’arrêt de son stablecoin sur Bitcoin (BTC), Kusama (KSM) et Bitcoin Cash (BCH) :

Today #Tether announces the ending of the support of 3 blockchains $USDt: OmniLayer, BCH-SLP and Kusama.

Customers will be able to continue to redeem and swap $USDt tokens (to another of the many supported blockchains), but Tether won't issue any new additional $USDt on those 3… https://t.co/aghLgqtSuO

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) August 17, 2023