Fin du support du wallet Ledger Nano S : Ce qu'il faut savoir

Le fabricant de portefeuilles crypto Ledger a annoncé la fin du support logiciel pour son célèbre wallet Nano S. Cela signifie que ce modèle ne recevra plus de mises à jour fonctionnelles ni correctives liées aux évolutions des blockchains et des standards de sécurité. Faut-il s'inquiéter pour vos cryptos ? Devez-vous changer de wallet ? On fait le point sur ce que cela implique.

Clap de fin pour le Ledger Nano S

Le 25 juin 2025, Ledger a confirmé dans un communiqué officiel la fin définitive du support technique pour le wallet Ledger Nano S.

Considéré comme un appareil « en fin de vie » depuis juin 2022, le wallet Nano S ne bénéficiera désormais d'aucune mise à jour logicielle significative. Cette décision s'inscrit dans une phase de transition technique initiée par Ledger pour se concentrer sur ses modèles plus récents.

Dans les faits, cela implique plusieurs conséquences majeures :

Plus aucune mise à jour de sécurité ni correctif ne sera garanti après 2025, à l'exception d'éventuelles mesures d'urgence en cas de faille critique jusqu'en 2026 ;

Les nouvelles applications blockchain ainsi que les mises à jour d'applications existantes (y compris celles développées par des tiers) ne seront plus acceptées sur le Nano S ;

Ledger OS ne recevra plus d'améliorations ni de compatibilité avec les futures évolutions des blockchains ;

Les développeurs tiers ont reçu pour consigne d'abandonner le support de leurs applications sur le Nano S et d'encourager leurs utilisateurs à migrer vers des wallets plus récents.

Ledger précise également que les applications déjà installées pourraient continuer à fonctionner pendant un temps, mais sans garantie de compatibilité future.

Par exemple, si un changement majeur survient sur une blockchain (mise à jour importante, fork, etc.) cela pourrait provoquer des bugs, une perte de fonctionnalités ou même rendre l'accès aux fonds impossible sans mise à jour.

Malgré cette mauvaise nouvelle pour les détenteurs d'un wallet Nano S, Ledger rappelle un point fondamental : vous restez maître de vos cryptos grâce à votre seed phrase (phrase de récupération). Si votre appareil venait à devenir inutilisable, vous pourriez toujours restaurer l'accès à vos cryptos depuis un autre wallet en utilisant cette phrase de 24 mots.

Questions fréquentes sur la fin du support du Ledger Nano S

Les Ledger Nano S Plus et Nano X sont-ils concernés ?

Non. Les modèles Ledger Nano S Plus et Nano X ne sont pas concernés par cette annonce. Ils bénéficient toujours de mises à jour de sécurité et de compatibilité avec les dernières blockchains et fonctionnalités de Ledger Live.

En revanche, si un jour l'un de ces appareils est déclaré en fin de vie, il suivra le même cycle de fin de support que le Nano S. Vous pouvez consulter la liste à jour des appareils concernés sur cette page.

Mes cryptos sont-elles en danger sur un Ledger Nano S ?

Pas directement, car vos cryptos ne sont pas stockées dans votre Ledger Nano S. Elles sont enregistrées sur leurs blockchains respectives. Un wallet Ledger ne fait qu'agir comme un intermédiaire pour interagir avec vos fonds et signer des transactions.

La véritable clé d'accès à vos actifs, c'est votre phrase de récupération de 24 mots. Tant que vous l'avez sauvegardée dans un endroit sûr, vous pouvez restaurer vos comptes depuis n'importe quel wallet compatible (Ledger ou autre marque), même si votre wallet Ledger venait à ne plus fonctionner.

Mon Ledger Nano S reste-t-il utilisable et sécurisé ?

Oui, votre Ledger Nano S reste fonctionnel à ce jour. Vous pouvez toujours vous en servir pour accéder à vos cryptomonnaies, signer des transactions et gérer vos comptes existants.

Cependant, sans mises à jour futures, le wallet Nano S deviendra progressivement moins compatible et moins sécurisé, notamment face aux évolutions des blockchains et aux potentielles failles. Pour une protection à long terme, Ledger recommande de passer à un modèle plus récent.

Est-ce que je dois changer de wallet maintenant ?

Tout dépend de votre usage. Si vous utilisez votre Ledger Nano S uniquement pour stocker des cryptos « classiques » (comme BTC ou ETH), vous pouvez continuer à l'utiliser.

En revanche, si vous comptez interagir un jour avec une nouvelle blockchain, son application ne sera pas compatible avec le Ledger Nano S.

Est-ce que c'est de l'obsolescence programmée ?

Ledger ne vend plus le wallet Nano S depuis 2022. L'arrêt du support technique est lié aux limitations techniques de l'appareil, notamment sa faible mémoire qui ne permet plus d'accueillir les nouvelles applications ni les évolutions futures de l'écosystème.

Est-ce que Ledger propose une remise pour passer à un nouvel appareil ?

Oui, Ledger offre actuellement une réduction de 20 % aux détenteurs d'un Nano S souhaitant passer à un modèle plus récent de la gamme.

Remplacez votre Ledger Nano S et obtenez 20 % de réduction sur votre nouveau wallet

Que faire de mon wallet Ledger Nano S ?

Vous pouvez le conserver comme wallet de secours ou solution de cold storage. Mais pour toute interaction régulière avec l'écosystème crypto, mieux vaut utiliser un appareil mis à jour et compatible.

❓ Vous avez des questions sur votre Ledger Nano S ou sur la transition vers un nouveau modèle ? N'hésitez pas à laisser un commentaire, nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Source : Communiqué de Ledger

