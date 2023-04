Fin du Dogecoin (DOGE) sur Twitter, le cours du memecoin redescend aussi vite qu'il est monté

Le Dogecoin (DOGE) avait connu une brève période de hausse après avoir remplacé le logo de Twitter il y a quelques jours, ce qui avait fait grimper son cours de 37% dans la foulée. Cependant, cette hausse n'aura été que de courte durée puisque l'oiseau bleu original a repris sa place sur le réseau social, entrainant mécaniquement la baisse du cours du DOGE.

Le DOGE repart à la baisse après un bref éclat

La récente hausse du Dogecoin (DOGE) aura été de courte durée. Le memecoin s'est récemment vu remplacer le logo de Twitter sur le réseau social à l'oiseau bleu, ce qui a eu pour effet de faire grimper son cours de 37 % quasi instantanément.

Ce changement, qui semble être davantage être une petite blague qu'autre chose, a pris fin aujourd'hui. Le logo original du réseau social aux 240 millions d'utilisateurs et finalement revenu, et le cours du DOGE est ainsi reparti à la baisse :

Évolution du cours du Dogecoin depuis le début du mois d'avril

Ainsi, après avoir touché 0,10 dollar, le cours du DOGE est finalement retombé à 0,0825 dollar à l'heure de l'écriture de ces lignes. Un cours plus haut que celui précédant l'implémentation du DOGE sur Twitter, mais qui souligne toutefois la volatilité de ce type d'altcoin.

Une volatilité qui aura d'ailleurs été soulignée par de nombreux individus sur Twitter, qui n'ont pas manqué de qualifier cela de nouvelle manipulation de marché de la part du PDG de Tesla et SpaceX.

Le timing choisi par Elon Musk pour cette petite blague est d'ailleurs plutôt curieux, le milliardaire ayant récemment demandé l'abandon de la plainte à 258 milliards de dollars à son encontre, laquelle avait précisément été déposée pour manipulation de marché sur le Dogecoin.

Le memecoin, qui siège tout de même à la 8e place du podium des cryptomonnaies les plus capitalisées du marché, navigue toutefois bien loin de son prix le plus haut de 0,7 dollar atteint le 8 mai 2021, ce qui constitue une baisse de plus de 88 % depuis lors.

