Dogecoin (DOGE) : Elon Musk demande l'abandon de la poursuite à 258 milliards de dollars à son encontre

Elon Musk, le PDG de SpaceX et Tesla, a demandé à un juge américain de rejeter une plainte de 258 milliards de dollars déposée contre lui l'année dernière. Cette plainte accuse Musk d'avoir manipulé le cours du Dogecoin (DOGE) à la manière d'une pyramide de Ponzi, ce qui aurait entraîné une baisse substantielle de sa valeur.

Elon Musk demande l'annulation d'une plainte conséquente à son encontre

Selon nos confrères de Reuters, Elon Musk aurait demandé à un juge américain de rejeter la plainte à 258 milliards de dollars effectuée à son endroit l'année dernière. La plainte en question, délivrée au mois de juin 2022 par un investisseur, accuse le PDG de SpaceX et Tesla d'avoir manipulé le cours du DOGE à la manière d'une pyramide de Ponzi.

Une somme calculée sur la base de la baisse de valeur du DOGE après qu'Elon Musk soit passé dans une émission télévisuelle dans laquelle il jouait un expert financier fictif, et durant laquelle il avait qualifié le Dogecoin d'« arnaque ».

Ainsi, les avocats d'Elon Musk auraient, dans le cadre de la demande déposée ces derniers jours, qualifié la plainte initialement déposée par le plaignant d'« œuvre de fiction fantaisiste ». Ils défendent leur client en arguant que certains commentaires du milliardaire tels que « Dogecoin Rulz » ou encore « no highs, no lows, only Doge » étaient bien trop vagues pour justifier une telle plainte :

« Il n'y a rien d'illégal à tweeter des mots de soutien ou des images amusantes à propos d'une cryptomonnaie légitime qui continue à avoir une capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars. »

Plus précisément, Elon Musk est accusé de pump and dump dans la mesure où il aurait participé à faire grimper le DOGE de plus de 36 000 % sur 2 ans avant de le laisser tomber, bien qu'il ait par la suite effectué quelques sorties positives concernant le memecoin.

La Dogecoin Foundation demande également le rejet de la plainte au côté d'Elon Musk et de ses avocats. De son côté, l'avocat du plaignant estime qu'il était plus que jamais « confiant dans le succès de notre affaire ».

Source : Reuters

