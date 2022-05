Une ferme de minage de cryptomonnaies découverte dans la plus ancienne prison de Russie

Un directeur de prison a fabriqué une ferme de minage de cryptomonnaies dans ses locaux

Les forces de l'ordre à Moscou ont découvert des équipements pour miner les cryptomonnaies dans les locaux d'un hôpital psychiatrique situé directement dans la prison de Boutyrka, la plus ancienne de Russie. Cette prison a été construite en 1971 à proximité du centre-ville de Moscou, et a vu défiler de célèbres prisonniers comme Heinz Hitler, le neveu d'Adolf Hitler.

Mais aujourd'hui, l'un des directeurs adjoints de ce centre de détention semblait vouloir la rentabiliser d'une autre manière puisqu'il a tout simplement fabriqué une ferme minière totalement illégale, selon le quotidien russe local Kommersant.

Les équipements auraient été installés en novembre 2021 selon les enquêteurs, et ils auraient permis de miner des cryptomonnaies jusqu'en février 2022 au moins.

Le directeur adjoint de la prison est actuellement entendu par les autorités locales, le comité d'enquête de la fédération de Russie, pour un éventuel abus de pouvoir. Il est accusé par l'enquête « d'actions qui vont clairement au-delà de ses pouvoirs, violant ainsi de manière significative les intérêts légalement protégés de la société ou de l'État. »

Pendant la période où le matériel fonctionnait, ce sont près de 8 400 kW d'électricité payés par le gouvernement qui ont été consommés, pour un coût total de plus de 62 000 roubles (près de 1 000 dollars).

Ses complices n'ont pas encore été identifiés. Selon le code pénal russe, la peine pour ce type d'infraction va d'une simple amende jusqu'à quatre ans de prison.

La Russie fait la guerre contre le minage illégal

Le minage de cryptomonnaies avec de l'électricité subventionnée par la Russie et parfois volée est devenu une source attractive de revenus supplémentaires pour de nombreux citoyens, c'est pour cela que le pays fait la chasse aux mineurs illégaux.

Des régions russes comme le kraï de Krasnoïarsk et l'oblast d'Irkoutsk, qui ont historiquement maintenu des tarifs d'électricité bas pour la population et les institutions publiques, sont devenues des points chauds de cette activité non autorisée.

Les mineurs illégaux ont été accusés d'être à l'origine de pannes et de coupures d'électricité fréquentes, en particulier dans les zones résidentielles où les réseaux électriques sont incapables de gérer les consommations excessives.

Pour faire face à ce phénomène et le dissuader, une autorité russe a récemment proposé l'introduction de tarifs d'électricité plus élevés pour les mineurs de cryptomonnaies à domicile.

Des opérations de police ont été menées récemment contre des activités minières souterraines dans toute la Russie, les forces de l'ordre ayant saisi plus de 1 500 équipements de minage dans deux fermes de cryptomonnaies illégales au Daghestan. L'une d'elles extrayait des cryptomonnaies dans une station d'approvisionnement en eau du pays.

Mais face aux limitations et aux interdictions, les activités souterraines sont plus enclines à proliférer, comme en témoigne les statistiques du minage de Bitcoin (BTC) en Chine.

Source : Kommersant.ru

