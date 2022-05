Le minage de Bitcoin (BTC) reprend en Chine malgré l'interdiction, grâce à une industrie souterraine

Le minage de Bitcoin (BTC) repart en Chine avec 21% du hashrate mondial

L'université de Cambridge vient de publier un nouveau rapport concernant le minage de Bitcoin (BTC) dans le monde. Ces nouvelles données couvrent la période de septembre 2021 à janvier 2022. Pendant ce laps de temps, la Chine s'est à nouveau imposée comme une « plaque tournante majeure » de l'industrie du minage.

D'après les données, le territoire chinois concentre 21,11 % du hashrate, la puissance de calcul du réseau Bitcoin (BTC). Pourtant, le gouvernement chinois a formellement interdit le minage de Bitcoin en mai 2021 en prétextant des préoccupations écologiques.

Par la suite, les autorités se sont lancées à la chasse des mineurs récalcitrants en coupant l’approvisionnement en électricité dans certaines provinces, notamment dans la vallée du Sichuan. 90% des fermes du pays se sont retrouvées à l'arrêt dans le courant de l'été dernier. Pendant un temps, l'université de Cambridge ne détectait plus aucun mineur en Chine.

Les États-Unis confortent leur position de leader du minage

Malgré l'interdiction, la Chine est désormais le 2e pays du monde qui concentre le plus de hashrate. En première position, on trouve sans surprise les États-Unis (37,84%). Suite aux restrictions en Chine, de nombreux mineurs ont migré leurs installations sur le sol américain, notamment au Texas (11,22%), en Géorgie (30,76 %) et au Kentucky (10,93 %). Le rapport souligne que « les États-Unis ont non seulement conservé leur position de leader […] mais ont également dépassé le reste du monde en matière de croissance du taux de hachage ».

En 3e position, on trouve le Kazakhstan (13,22%) suivi du Canada (6,48%) et de la Russie (4,66%). Avant les interdictions décrétées par Pekin, la Chine représentait 44% de la puissance de calcul du réseau Bitcoin. En 2019, le hashrate reposant sur des fermes chinoises était même parvenu à un niveau record de 75% avant de se stabiliser autour des 55%.

Une industrie de minage clandestine opère en Chine

Les chercheurs de l'université de Cambridge attribuent le retour en force des mineurs en Chine à « une industrie souterraine ». D'après le rapport, il est probable que les fermes de minage aient continué à fonctionner sur le territoire chinois en prenant des précautions. Les chercheurs britanniques expliquent :

« L'accès à des sources d'électricité hors du réseau et un éparpillement géographique d'opérateurs à petite échelle font partie des principaux moyens de contourner l'interdiction ».

Pour se protéger des autorités, les mineurs se sont probablement appuyés sur « des réseaux privés virtuels (VPN) ou d'autres services proxy ». Ces outils ont permis de cacher leur localisation. C'est pourquoi des pays comme l'Allemagne ou l'Irlande, qui abritent de nombreux serveurs VPN, ont commencé à grimper dans les résultats du Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI).

Lancé en 2019, cet index s'est rapidement imposé comme l'une des références du secteur. Pour fournir une estimation de la consommation énergétique du réseau Bitcoin en temps réel, les chercheurs s'appuient notamment sur les données de localisation fournies par plusieurs pools. Les chercheurs partent du principe que l'adresse IP d'une ferme de minage est un indicateur fiable et que l'échantillon de pools est représentatif de l'ensemble de l'industrie.

Si de nombreux mineurs de cryptomonnaies se mettent à cacher leur localisation, la pertinence de l'index risque d'être remise en cause. Les chercheurs attribuent d'ailleurs la « brutalité de la résurgence » des fermes en Chine à des « compromis méthodologiques ». Concrètement, toutes les infrastructures de minage n'avaient pas vraiment quitté le territoire chinois suite aux restrictions. De facto, au moins une partie des mineurs de Chine n'est pas répertoriée par l'index, car il est possible de masquer son adresse IP. Il est donc possible que davantage de fermes fonctionnent toujours sur le sol chinois.

Source : Université de Cambridge

