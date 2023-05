Exchanges crypto : Changpeng Zhao chercherait à réduire sa participation au sein de Binance US

Binance US, la branche américaine de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, cherche à réduire la participation de son fondateur, Changpeng Zhao, dans l'entreprise afin d'améliorer ses relations avec les régulateurs locaux. Cette décision intervient après que les autorités américaines ont renforcé leur surveillance sur Binance et d'autres acteurs du marché des crypto-actifs.

Binance US veut s'écarter de son fondateur

Binance US, la branche américaine de Binance, étudierait un moyen de réduire les parts de Changpeng Zhao dans l'entreprise afin d'établir de meilleurs rapports avec les régulateurs locaux, qui se sont montrés particulièrement actifs dans la surveillance contre le géant des cryptomonnaies.

C'est le média The Information qui rapporte ce renseignement, citant 2 personnes proches de l'affaire ayant souhaité conserveur leur anonymat. Ainsi, il s'avère que Changpeng Zhao chercherait à réduire sa participation au sein de l'exchange américain depuis l'été dernier, soit depuis un peu moins d'un an. Précisons que CZ est l'actionnaire majoritaire de Binance US.

La direction de l'exchange américain espère ainsi redorer son blason en mettant un peu de distance avec son fondateur, une cible privilégiée par les régulateurs internationaux étant donné l'aura de Binance, qui voit circuler quasiment 10 milliards de dollars par jour sur sa plateforme.

À la fin du mois de mars, la CFTC s'était attaquée à Binance et son PDG frontalement, accusant la plateforme de laisser des citoyens américains utiliser sa plateforme illégalement ou encore de permettre à ses employés de faire du trading sur sa plateforme, ce qui avait donné lieu à des explications publiques de Changpeng Zhao.

Il semblerait donc logique que Binance US souhaite se détacher de ce genre d'affaires, la branche ayant été spécialement créée pour se conformer à la juridiction américaine.

Bien que cible de choix, Binance est toutefois loin d'être la seule plateforme visée par les régulateurs. Nous pouvons à ce titre citer Kraken, qui s'est retrouvée contrainte de régler 30 millions de dollars d'amende à la Securities and Exchange Commission (SEC) à cause de son offre de staking, ou plus récemment Bittrex, qui s'est volontairement mise en faillite à cause de l'incertitude réglementaire aux USA.

Source : The Information

Source illustration : Web Summit via Flickr, CC BY 2.0

