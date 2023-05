Cryptomonnaies : la branche américaine de Bittrex se déclare en faillite

Lundi soir, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bittrex a officialisé l’arrêt de sa branche américaine, en plaçant cette dernière sous la protection du fameux chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis.

Cette nouvelle ne prend toutefois pas les clients au dépourvu, car ces derniers avaient été prévenus d’une cessation d’activité à venir dès le 31 mars dernier. En effet, les investisseurs concernés pouvaient encore effectuer des transactions jusqu’au 14 avril, et ils ont eu jusqu’au 30 avril pour retirer leurs fonds :

Par ailleurs, l’entreprise a tenu à préciser de nouveau qu’il ne s’agissait là que de sa branche américaine, face à un certain nombre de raccourcis ayant pu être pris, titrant uniquement sur la « faillite de Bittrex » :

As previously announced, and as re-confirmed in the Bittrex US statement on Monday, this process does not affect Bittrex Global, and our customers can rest assured that their funds are safe and our services will continue as usual.

