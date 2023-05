Pendant 30 minutes, la blockchain Ethereum (ETH) a cessé de finaliser des blocs

Lors de la rédaction de ces lignes, la cause précise n’avait pas encore été communiquée, mais pendant une trentaine de minutes la blockchain Ethereum (ETH) a rencontré un problème empêchant les blocs d’être finalisés.

The beacon chain stopped finalizing about thirty minutes ago. I don't know why yet, but in general the chain is designed to be resilient against this, transactions will continue as usual and finalization will kick in when the problem is resolved. pic.twitter.com/utAS0uAWpG

Il est important de préciser que la blockchain ne s’est pas arrêtée. Seulement, durant 3 epochs, la couche de consensus a subi un bug similaire à ce qui est qualifié de « fuite d’inactivité ».

En des termes plus simplifiés, la blockchain s’est comportée comme si de nombreux validateurs étaient hors ligne.

Ce n’était pourtant pas le cas, mais le fait est que pendant cette période, un nombre limité d’attestations ont été délivrées par les validateurs :

Figure 1 — Epochs ayant rencontré un bug de consensus sur Ethereum

👉 Pour aller plus loin — Retrouvez tous nos guides sur le fonctionnement d’Ethereum

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

🎧 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Pour fonctionner, la blockchain Ethereum est divisée en 2 piliers : la couche d’exécution, qui permet notamment aux transactions de s’effectuer, et la couche de consensus, qui assurera la conformité des blocs. Pour ces deux piliers, les validateurs peuvent utiliser différents logiciels appelés clients.

L’Ethereum Foundation encourage les validateurs à diversifier les clients utilisés, de façon à ce que si un bug survient, la blockchain continue de fonctionner normalement.

Sur l’illustration ci-dessous, nous pouvons voir que les logiciels utilisés pour la couche de consensus sont correctement diversifiés, tandis que pour la couche d’exécution, le client Geth est bien trop représenté :

Figure 2 — Diversités des clients utilisés par les validateurs sur Ethereum

Comme aucun client de la couche de consensus n’est utilisé par plus de 50 % des validateurs, le bug de cette nuit n’a pas pu causer un arrêt de la blockchain ou un fork de celle-ci. Si tant est que le problème vienne bien de l’un des logiciels utilisés.

Dans cette éventualité, le core developeur Superphiz précise que ce problème de fuite d’inactivité aurait même pu être évité si aucun logiciel ne représentait plus de 33 % des validateurs :

If a consensus layer client caused the loss of finality:

* We averted a fork by not having a supermajority client

* We could have avoided the loss of finality entirely if no client had more than 33%.

I'm proud of our diversity work, but we're not done. https://t.co/TUtXnQu5hD

— superphiz.eth 🦇🔊🛡️ (@superphiz) May 11, 2023