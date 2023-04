L'exchange décentralisé (DEX) GMX adopte les nouveaux oracles à faible latence de Chainlink (LINK)

GMX, un exchange décentralisé présent sur les réseaux Arbitrum (ARB) et Avalanche (AVAX), va intégrer les oracles à faible latence de Chainlink (LINK) pour renforcer sa structure. En contrepartie, Chainlink recevra 1,2 % des frais de protocole générés sur GMX.

GMX s'offre les oracles de Chainlink

L'exchange décentralisé (DEX) GMX, présent sur le layer 2 Arbitrum (ARB) et Avalanche (AVAX), va se doter des oracles à faible latence de Chainlink (LINK) pour améliorer sa structure.

En échange de son réseau d'oracles, Chainlink recevra 1,2 % des frais de protocole générés sur GMX. Actuellement, GMX est le protocole qui possède la plus importante valeur totale verrouillée (TVL) sur Arbitrum, respectivement devant Uniswap V3 (UNI), Radiant (RDNT), Stargate (STG) et Aave V3.

Le DEX propose, entre autres, du trading spot et perpétuel via une pool de plusieurs cryptomonnaies qui rémunère ses fournisseurs de liquidité. Ce procédé plutôt singulier permet à GMX de proposer de faibles frais et une absence d'impermanent loss. Pour découvrir GMX plus en détail, vous pouvez lire notre tutoriel dédié à ce DEX.

Évolution de la valeur totale verrouillée sur GMX de son lancement à aujourd'hui

Selon la proposition de gouvernance, les oracles de Chainlink favoriseront le développement à long terme de GMX :

« Cette proposition apporte une solution d'infrastructure clé et un partenaire de développement pour aider GMX à répondre à ses besoins critiques liés aux oracles. Elle aligne directement Chainlink sur les exigences de GMX en matière de flux de données à faible latence sur des actifs spécifiques, de paramètres de marché et de couverture de nouvelles blockchains nécessaires pour alimenter notre croissance. »

Les oracles à faible latence particulièrement adaptés à la DeFi

Conçus pour répondre aux besoins de la finance décentralisée (DeFi), les oracles à faible latence conçus par Chainlink permettent de répondre aux attentes propres aux applications décentralisées (dApps) notamment en fournissant des prix à haute fréquence, et ce toujours avec une vérification on-chain.

Sans rentrer dans les détails techniques, les réseaux d'oracles à faible latence assurent une rapidité extrême, une efficacité énergétique considérable et, surtout, permettent de prévenir des tentatives d'arbitrage.

Schématisation du fonctionnement des oracles à faible latence de Chainlink

Pour Johann Eid, le vice-président go-to-market de Chainlink Labs, ce partenariat ouvre la voie à une plus large adoption de la finance décentralisée :

« Chainlink Labs s'est engagé dans le soutien et la croissance de DeFi depuis ses débuts. Avec cette collaboration, nous marquons une nouvelle étape pour l'espace et sa course vers l'adoption de masse. Les oracles à faible latence rapprocheront l'industrie du niveau de performance qui existe actuellement en dehors d'elle, tandis que notre alignement économique aide à jeter les bases d'un écosystème plus durable. Nous sommes ravis de continuer à construire cet espace avec des projets de premier plan tels que GMX, un bloc à la fois, jusqu'à ce que la DeFi devienne un système financier mondial de premier plan et sécurisé. »

Source : PR Newswire

