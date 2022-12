L’ex-PDG du média The Block a été financé par Sam Bankman-Fried

C’est une mauvaise publicité, dont se seraient certainement passés nos confrères du média spécialiste des cryptomonnaies The Block. En effet, il s’avère que son PDG Michael McCaffrey avait été financé par Sam Bankman-Fried (SBF) via Alameda Research, à l’insu de l’ensemble de ses collaborateurs.

Michael McCaffrey, depuis contraint à une démission avec effet immédiat, aurait révélé ses informations à son successeur Bobby Moran peu avant le 24 novembre dernier.

Cette affaire remonte à 2021, quand un plan de restructuration a été lancé chez The Block, afin de rendre le média indépendant de ses investisseurs initiaux. Au total, cela porterait sur trois prêts. Un premier prêt de 12 millions de dollars aurait donc servi à racheter les parts de ces investisseurs.

Plus tard, en janvier de cette année, un deuxième prêt de 15 millions de dollars aurait servi à financer les opérations quotidiennes de The Block. Enfin, un troisième prêt de 16 millions de dollars aurait permis l’achat d’immobilier aux Bahamas.

Face à ces révélations, The Block affirme que seul Michael McCaffrey aurait été au courant de ces opérations, et qu’il aurait pour cela utilisé d’autres sociétés dont il était le propriétaire pour recevoir les financements d’Alameda Research. Le média a ainsi condamné ces agissements :

Par ailleurs, The Block avance qu’à sa connaissance, son ancien PDG n’aurait pas cherché à influencer la ligne éditoriale en faveur de Sam Bankman-Fried.

Ce n’est toutefois pas le ressenti de Changpeng Zhao (CZ), le PDG de Binance, qui n’a pas manqué de sauter sur l’occasion pour dire que cela expliquerait pourquoi The Block se serait montré dur envers son entreprise sans raison apparente :

I have always wondered if we ever did something wrong to piss off The Block, as they were harsh on us for no apparent reason. It all makes sense now.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 9, 2022