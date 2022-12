Les NFT hébergés chez FTX sont corrompus et invisibles pour leurs détenteurs

Bientôt un mois après la déclaration en faillite de FTX, l'effondrement de la plateforme continue de faire des dégâts et ses soubassements commencent égaler à inquiéter.

Effectivement, nous apprenons aujourd'hui que les métadonnées des NFT hébergés chez FTX redirigent désormais vers un site Internet de restructuration fournissant des informations sur la faillite de l'exchange.

La nouvelle a été révélée par Jac0xb.sol, ingénieur sur la blockchain Solana, qui nous informe par ailleurs que FTX utilisait une interface de programmation (API) destinée à une utilisation pour le Web2.

Oh look FTX hosted all the NFTs minted on their platform using a web2 API and now all those NFTs have broken metadata and the links go to a restructuring website. pic.twitter.com/hsQgVru4BL

— jac0xb.sol (@jacobdotsol) December 7, 2022